Ευρυτανία: Είχαν στήσει χασισοφυτεία με ...φωτοβολταϊκά και αντι-drone κάλυψη μέσα στο δάσος

Μια τεράστια και καλά κρυμμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε μια απόκρημνη και εξαιρετικά δυσπρόσιτη δασική περιοχή στο Βελούχι Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το Lamiareport η καλλιέργεια εκτεινόταν σε μια αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων και καλυπτόταν περιμετρικά από πυκνά έλατα, κάτι που καθιστούσε τον εντοπισμό της από τις Διωκτικές Αρχές σχεδόν αδύνατο. Πάνω δε από τις «εγκαταστάσεις» είχαν τοποθετηθεί πανιά, χρώματος και υφής τέτοιας ώστε να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους από ψηλά και συγκεκριμένα από drones των διωκτικών αρχών.

Κι όμως, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου κατάφεραν να βρουν το σημείο. Στη συνέχεια, έθεσαν τον χώρο σε διακριτική παρακολούθηση, οργανώνοντας μεθοδικά τα επόμενα βήματά τους για τη σύλληψη των δραστών.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. και οι συλλήψεις

Το πρωί της Τετάρτης 27-05-2026, στήθηκε μια οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί των Α’ και Β’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, εντοπίστηκαν μέσα στον χώρο και συνελήφθησαν δύο Αλβανοί, ηλικίας 47 και 48 ετών. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα πράσα, καθώς εκείνη την ώρα χρησιμοποιούσαν σκαπτικά εργαλεία για να φυτέψουν νέα φυτά κάνναβης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 320 ευρώ και 1.000 λεκ Αλβανίας, τα οποία και κατασχέθηκαν αμέσως.

Τα ευρήματα και το δίκτυο ποτίσματος

Οι αστυνομικοί εξερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την έκταση και βρέθηκαν μπροστά σε μια πλήρως οργανωμένη εγκατάσταση. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο υπήρχε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου, η οποία περιείχε 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης με χώμα και φυτεμένους σπόρους κάνναβης, μερικοί από τους οποίους είχαν αρχίσει ήδη να αναπτύσσονται. Παράλληλα εκριζώθηκαν 7 δενδρύλλια κάνναβης με πλήρες ριζικό σύστημα, το ύψος των οποίων έφτανε έως τα 20 εκατοστά, ενώ εντοπίστηκαν και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης από προγενέστερη καλλιέργεια που είχε ήδη συγκομισθεί.

Η υποδομή που είχαν στήσει οι δράστες ήταν εντυπωσιακή, αφού για τη λειτουργία της φυτείας είχε εγκατασταθεί ολόκληρο αρδευτικό δίκτυο. Αυτό αποτελούνταν από πλαστικούς σωλήνες μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, εξασφαλίζοντας σταθερή υδροδότηση από έναν παρακείμενο χείμαρρο. Την ίδια ώρα, στον χώρο βρέθηκαν πρόχειρα καταλύματα και σκηνές, όπου οι δύο άνδρες ζούσαν και φυλούσαν τρόφιμα, είδη ένδυσης, στρώματα, προσωπικά αντικείμενα, λιπάσματα, καλλιεργητικά εργαλεία, ένα φωτοβολταϊκό, καθώς και επιπλέον πλαστικούς σωλήνες ποτίσματος.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας, από όπου παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν στις Ανακριτικές Αρχές.

