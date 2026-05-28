 Καν’ το όπως οι εργαζόμενοι της Allwyn: Γίνε εθελοντής αιμοδότης και δότης μυελού των οστών

Η δράση «Allwyn Care Life Savers» ξεκινά το ταξίδι της σε όλη την Ελλάδα με στόχο να ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερους συνανθρώπους μας

  • Η δράση «Allwyn Care Life Savers» προωθεί την εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή δοτών μυελού των οστών σε όλη την Ελλάδα.
  • Οι εργαζόμενοι της Allwyn Hellas συμμετείχαν μαζικά στη δράση, αποδεικνύοντας ότι οι διαδικασίες είναι απλές και γρήγορες.
  • Το πρόγραμμα Allwyn Care περιλαμβάνει επίσης προληπτικές αντικαρκινικές εξετάσεις και την ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά».
  • Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, καθώς και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.
Οι μύθοι επιμένουν, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική: η εθελοντική αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών δεν είναι ούτε περίπλοκες, ούτε χρονοβόρες, ούτε επίπονες διαδικασίες. Αντίθετα, πρόκειται για απλές και γρήγορες πράξεις, που μπορούν να σώσουν ζωές.

Την πραγματικότητα αυτή ανέδειξαν στην πράξη οι εργαζόμενοι της Allwyn Hellas, οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά στη δράση εθελοντισμού «Allwyn Care Life Savers», που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care.

Αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, έγιναν εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών, συμβάλλοντας ενεργά σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η δράση «Allwyn Care Life Savers» μετατρέπει την προσφορά σε μια θετική και ανθρώπινη εμπειρία με πραγματική αξία.

Σε ένα φιλικό, χαλαρό και καλοκαιρινό περιβάλλον, η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών γίνονται μια απλή πράξη συμμετοχής που μπορεί να χαρίσει ελπίδα και ζωή. Ξεκινώντας από τα κεντρικά γραφεία της Allwyn, η δράση θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους να γίνουν μέρος αυτής της αλυσίδας ζωής.

Πρόληψη και εθελοντική προσφορά στο επίκεντρο του Allwyn Care

Η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και η διεύρυνση της δεξαμενής δοτών μυελού των οστών αποτελούν βασικούς άξονες του Allwyn Care, της νέας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας της εταιρείας για την υγεία.

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προληπτικές αντικαρκινικές εξετάσεις, ενώ στον πυρήνα του βρίσκεται το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

Οι δράσεις πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και εθελοντισμού της Allwyn υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

