Φωτιά δίπλα στην Αττική Οδό στον Ασπρόπυργο
- Εκδηλώθηκε φωτιά κοντά στην Αττική Οδό στον Ασπρόπυργο.
- Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στέλνει δυνάμεις για την κατάσβεση.
- Δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για την έκταση της φωτιάς ή απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
- Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης λίγο μετά τις 17:00 σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
14πυρ, 7 οχηματα, ξερά χόρτα καίγονται.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική η έκταση της φωτιάς είναι μικρή και δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το πώς προκλήθηκε η φωτιά.
