Ρωσία και Ταλιμπάν υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας

Η Ρωσία και το Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικοτεχνικής συνεργασίας την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φόρουμ Ασφαλείας στην περιοχή της Μόσχας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τους ολοένα και πιο στενούς δεσμούς που αναπτύσσει το Κρεμλίνο με το καθεστώς των Ταλιμπάν, παρά το ιστορικό της σοβιετικής εισβολής του 1979 και τις δεκαετίες εχθρότητας που ακολούθησαν.

Αν και οι ακριβείς όροι του εγγράφου παραμένουν απόρρητοι, οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής.

Η διεύρυνση των διμερών σχέσεων

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, ο Αφγανός Υπουργός Άμυνας, Μοχαμάντ Γιακούμπ, συναντήθηκε με τον Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαφής με τη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, η ρωσική ηγεσία κάλεσε τη Δύση να ξεμπλοκάρει τα παγωμένα αφγανικά περιουσιακά στοιχεία και να αναλάβει το οικονομικό βάρος της ανοικοδόμησης της χώρας, έπειτα από την εικοσαετή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι θεωρεί απαράδεκτη οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής δυτικών στρατιωτικών δομών στην περιοχή.

Από την άλλη πλευρά, δυτικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η Μόσχα στοχεύει κυρίως στην εργαλειοποίηση των Ταλιμπάν για τη διασφάλιση των βορείων επαρχιών του Αφγανιστάν. Η ρωσική πλευρά ανησυχεί έντονα για τη δράση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS-K) στην Κεντρική Ασία, μια απειλή που η Καμπούλ ισχυρίζεται ότι έχει εξαλείψει πλήρως.

Από την τρομοκρατική λίστα στην επίσημη αναγνώριση

Η προσέγγιση των δύο πλευρών δεν έγινε ξαφνικά, αλλά εξελίχθηκε σε συγκεκριμένα στάδια τα τελευταία χρόνια.

Απρίλιος 2025: Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας αναστέλλει την απαγόρευση της δραστηριότητας των Ταλιμπάν, αφαιρώντας την οργάνωση από τη λίστα των τρομοκρατικών ομάδων όπου βρισκόταν από το 2003.

Ιούλιος 2025: Η Ρωσία γίνεται η πρώτη και μοναδική χώρα παγκοσμίως που αναγνωρίζει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, αποδεχόμενη τον πρεσβευτή τους στη Μόσχα.

Μάιος 2026: Υπογραφή της τρέχουσας στρατιωτικοτεχνικής συμφωνίας, η οποία συνήθως περιλαμβάνει παροχή οπλισμού, συντήρηση εξοπλισμού και μεταφορά τεχνογνωσίας. Αυτή η στρατιωτική συμφωνία προκαλεί ήδη αντιδράσεις στη διεθνή σκηνή.

