Αφγανιστάν: Μαζική επίθεση του Πακιστάν στη Καμπούλ, αναφορές για νεκρούς

Το Πακιστάν εξαπέλυσε μαζική επίθεση κατά του Αφγανιστάν σήμερα, χτυπώντας κτιριακές υποδομές στην πρωτεύουσα Καμπούλ, με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να κάνει λόγο για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ενώ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας για να καταρρίψει πιθανές απειλές, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Pakistan launches massive strike on Afghanistan



Reports say aircraft struck the central part of Kabul. Fires have broken out across the capital, with thick smoke rising over the city. pic.twitter.com/wtBqOxIEdG — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι έπληξε ένα «κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά» στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς αμάχους.

«Το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, στοχεύοντας νοσοκομειακή μονάδα απεξάρτησης στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», αναφέρει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», καταδικάζοντας την επίθεση ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

NEW: Pakistan's jets hit central Kabul moments ago, with fires seen in the Afghan capital. pic.twitter.com/ARsgPuSsSz — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Η τελευταία κλιμάκωση εντάσεων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν το Αφγανιστάν εξαπέλυσε επιθέσεις ως αντίποινα για πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές. Έκτοτε, το Πακιστάν πραγματοποιεί επιχειρήσεις κατά μήκος των συνόρων αλλά και στην Καμπούλ και έχει κηρύξει «ανοιχτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν, προκαλώντας ανησυχία στη διεθνή κοινότητα.

