Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος κινδυνεύει – Ο άνδρας από το σκοτεινό παρελθόν

Τον Ιούλιο η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», ρίχνει αυλαία και το φινάλε αναμένεται να συγκινήσει. Όσο προχωρούν οι εβδομάδες, θα δούμε τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με τη μοίρα τους και να «κλείνουν» τον κύκλο τους μέσα από καθηλωτικές σκηνές.

Έτσι, σύμφωνα με διαρροές από το σενάριο, ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ Στάθης και Κούλα τα βάζουν με τους εαυτούς τους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους.

Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Ο Αντώνης κάνει ένα μοιραίο λάθος και ανοίγεται υπερβολικά σε μια τηλεφωνική συνομιλία, «καίγοντας» τη Χριστιάνα, χωρίς να υποψιάζεται ότι η αστυνομία ακούει κάθε του λέξη. Η Μαρουσώ εντοπίζει τον κοριό στα κλειδιά του Ρούσσου και τρομοκρατείται. Ο Ρούσσος πηγαίνει στην αποθήκη για να συναντήσει τον Στέλιο, αλλά δεν ξέρει ότι τον παρακολουθεί η Μαρουσώ, η οποία του βάζει το όπλο στο κεφάλι και του ζητάει να δει το μπρελόκ.



Την ίδια στιγμή, μια σκοτεινή σκιά αρχίζει να πλανάται πάνω από τη ζωή του Στέφανου, καθώς ένας άντρας παρακολουθεί όλη του την οικογένεια. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι ο άγνωστος άντρας που πήρε λεφτά από τον Πότη είναι ο πατέρας του και τρέμει για την επόμενη κίνησή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου έχει πάρει χρήματα με το ίδιο κόλπο κι από τον Λυκούργο. Ο άνδρας μπαίνει κρυφά στο σπίτι του γιου του, τον βλέπει η Μαλένα, αλλά δεν την πιστεύει κανείς. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον πατέρα του στα ίσια και του ζητάει να φύγει από το χωριό, αλλά εκείνος βάζει στο στόχαστρο τη Βασιλική και καταφέρνει να την συγκινήσει.

Διαβάστε επίσης