Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος κινδυνεύει – Ο άνδρας από το σκοτεινό παρελθόν

Καθηλωτικές θα είναι οι εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» του MEGA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Στέφανος κινδυνεύει – Ο άνδρας από το σκοτεινό παρελθόν
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον Ιούλιο η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», ρίχνει αυλαία και το φινάλε αναμένεται να συγκινήσει. Όσο προχωρούν οι εβδομάδες, θα δούμε τους ήρωες να έρχονται αντιμέτωποι με τη μοίρα τους και να «κλείνουν» τον κύκλο τους μέσα από καθηλωτικές σκηνές.

Έτσι, σύμφωνα με διαρροές από το σενάριο, ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ Στάθης και Κούλα τα βάζουν με τους εαυτούς τους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους.

Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Ο Αντώνης κάνει ένα μοιραίο λάθος και ανοίγεται υπερβολικά σε μια τηλεφωνική συνομιλία, «καίγοντας» τη Χριστιάνα, χωρίς να υποψιάζεται ότι η αστυνομία ακούει κάθε του λέξη. Η Μαρουσώ εντοπίζει τον κοριό στα κλειδιά του Ρούσσου και τρομοκρατείται. Ο Ρούσσος πηγαίνει στην αποθήκη για να συναντήσει τον Στέλιο, αλλά δεν ξέρει ότι τον παρακολουθεί η Μαρουσώ, η οποία του βάζει το όπλο στο κεφάλι και του ζητάει να δει το μπρελόκ.

Την ίδια στιγμή, μια σκοτεινή σκιά αρχίζει να πλανάται πάνω από τη ζωή του Στέφανου, καθώς ένας άντρας παρακολουθεί όλη του την οικογένεια. Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι ο άγνωστος άντρας που πήρε λεφτά από τον Πότη είναι ο πατέρας του και τρέμει για την επόμενη κίνησή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου έχει πάρει χρήματα με το ίδιο κόλπο κι από τον Λυκούργο. Ο άνδρας μπαίνει κρυφά στο σπίτι του γιου του, τον βλέπει η Μαλένα, αλλά δεν την πιστεύει κανείς. Ο Στέφανος αντιμετωπίζει τον πατέρα του στα ίσια και του ζητάει να φύγει από το χωριό, αλλά εκείνος βάζει στο στόχαστρο τη Βασιλική και καταφέρνει να την συγκινήσει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

13:03WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ