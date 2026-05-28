Παπαστεργίου: Απολύτως ψευδή δημοσιεύματα για ψεύτικες κλήσεις από κάμερες

Ψηφίστηκε στην ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία του ευρωπαϊκού κανονισμού για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του τεχνικού συστήματος διασυνοριακής αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δικαιολογητικών, και την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το ΠΑΣΟΚ δήλωσε «παρών» και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε επί της αρχής, εκφράζοντας αμφιβολίες και ενστάσεις για τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι «την άλλη εβδομάδα θα ανέβει και πάλι ο διαγωνισμός για την προμήθεια έξυπνων καμερών της τροχαίας, με διορθωμένα τα πολύ επιμέρους σημεία» εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι «θα προχωρήσει σύντομα και θα λυθεί έτσι αυτό το ντροπιαστικό για τη χώρα μας φαινόμενο, των θανάτων στην άσφαλτο».

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι με δική του απόφαση κατέβηκε ο διαγωνισμός και όχι από κάποια αρχή.

Όπως είπε, έγιναν τρεις ενστάσεις στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Ενστάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) η οποία λόγω του φόρτου εργασίας που έχει, ήθελε περίπου δύο μήνες για να τις εξετάσει.

«Επειδή διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν κάποια ευρήματα που θέλανε καλύτερη διατύπωση, όπως για παράδειγμα το θέμα της προαίρεσης, από το να περιμένουμε δύο μήνες την ΕΑΔΗΣΥ, κατεβάσαμε εμείς τον διαγωνισμό, ο οποίος, το μόνο φωτογραφικό που είχε είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα χαρακτήρισε «απολύτως ψευδή, δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το 90% των κλήσεων της τροχαίας είναι ψεύτικες ή δεν είναι αληθείς».

«Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο επίσημο σημείο, κανένα τέτοιο επίσημο στοιχείο. Τα λάθη όταν γίνονται, γίνονται από ανθρώπους. Δεν γράφει καμία κάμερα μόνη της και κανέναν οδηγό με μαύρη μπλούζα… Είναι άνθρωποι αυτοί που ελέγχουν τις φωτογραφίες αυτές. Συνεπώς θέλει πιθανώς καλύτερη εκπαίδευση και λίγο μεγαλύτερη προσοχή για τις περιπτώσεις που είναι επικίνδυνες. Και επικίνδυνες είναι οι φωτογραφίες - που και εγώ είχα δει στη φάση της πιλοτικής λειτουργίας, με οδηγούς που έχουν το κινητό με τα δύο χέρια πάνω στο τιμόνι και στέλνουν sms. Αυτές οι περιπτώσεις είναι ξεκάθαρες, και αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε να κόψουμε και όχι όλες τις υπόλοιπες. Κάθε σύστημα στην αρχή του πρέπει να εκπαιδευτεί και να αποκτήσει καλύτερη δυνατότητα εντοπισμού των περιπτώσεων των κλήσεων», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: ΑΠΕ

