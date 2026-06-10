Ιράν: «Οι ΗΠΑ βλάπτουν τη διπλωματική διαδικασία παραβιάζοντας την εκεχειρία»

Snapshot Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβιάσεις της εκεχειρίας και αντιφατικά μηνύματα που βλάπτουν τη διπλωματική διαδικασία τερματισμού του πολέμου.

Το Ιράν κατηγορεί επίσης το Ισραήλ για παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεών του.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από την 8η Απριλίου έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Η Ρωσία και η Κίνα καλούν σε αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι ρωσικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για τον νέο γύρο ένοπλης αντιπαράθεσης και ζητούν άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «βλάπτουν» τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, μεταβαλλόμενων θέσεων και αντιφατικών μηνυμάτων, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ για τους ίδιους λόγους, καθώς συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον Λίβανο.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν από την ανακοίνωση της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου και τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέσα στο επόμενο διάστημα.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαγκάι δήλωσε: «Η διπλωματική διαδικασία δεν συμβαίνει στο κενό. Για να προχωρήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ή διπλωματική διαδικασία, χρειάζεται ένας ελάχιστος χώρος για να μπορέσει να προωθηθεί το έργο της διπλωματίας.

Δυστυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες βλάπτουν αυτή τη διαδικασία με αντιφατικά μηνύματα, συχνές αλλαγές θέσεων και απαιτήσεων και συχνές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το σιωνιστικό καθεστώς βλάπτει επίσης αυτή τη διαδικασία με συχνές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο»

Η Ρωσία και η Κίνα, σύμμαχοι του Ιράν εν τω μεταξύ, απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά το ξέσπασμα νέας βίας στη Μέση Ανατολή. «Διάφορα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν την εντατικοποίηση της σύγκρουσης και την κλιμάκωση της κατάστασης, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την άμβλυνση και την αποκλιμάκωση των εντάσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, παρενέβη αργότερα, λέγοντας: «Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τον νέο γύρο ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε με την απρόκλητη επιθετικότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». «Καλούμε και τις δύο πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές επιθέσεις».

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