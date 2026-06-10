Κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από το Ιράν: Από πύραυλο και όχι drone, εκτιμούν οι ειδικοί

Ελικόπτερο αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων κατερρίφθη από όπλο κόστους κάποιων χιλιάδων δολαρίων 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Κατάρριψη ελικοπτέρου Apache από το Ιράν: Από πύραυλο και όχι drone, εκτιμούν οι ειδικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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Αναβρασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το γεγονός ότι το Ιράν κατέρριψε ελικόπτερο Apache των ΗΠΑ κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση (CENTCOM), οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν ένα επιθετικό ελικόπτερο AH-64D Apache του αμερικανικού στρατού πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Αρχικά δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι το χτύπημα έγινε με drone Shahed, τα οποία άλλωστε έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στη σύγκρουση. Με βάση άλλες πληροφορίες ωστόσο, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά πάσα πιθανότητα ένας πύραυλος 358, τον οποίο χρησιμοποίησε είτε η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) είτε το Πολεμικό Ναυτικό των IRGC.

Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, τότε οι Ιρανοί θα έχουν καταρρίψει ένα ελικόπτερο Apache αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων με ένα όπλο αξίας μερικών χιλιάδων δολαρίων.

Πολλά έχουν ειπωθεί για τα drones Shahed-class του Ιράν και τον αντίκτυπό τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει ένα άλλο είδος οπλισμού που έχει αναπτύξει το Ιράν και πετάει αθόρυβα κάτω από το ραντάρ. Έχοντας ήδη δοκιμαστεί στην Υεμένη, το Missile 358 θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί και σε αυτήν την σύγκρουση.

Σύμφωνα με παλαιότερο άρθρο των New York Times, τα όπλα, που αναφέρονται ως πύραυλοι 358, περιγράφονται εξειδικευμένα ως πύραυλοι cruise που έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τα αμερικανικά αμυντικά μέτρα και μπορούν να καταρρίψουν αμερικανικά στρατιωτικά ελικόπτερα.

Οι πύραυλοι αποτελούνται από τρία μέρη: δύο κινητήρες και μια κεφαλή. Το όπλο μπορεί να συναρμολογηθεί και να εκτοξευθεί από έναν πρόχειρο εκτοξευτή στο έδαφος. Μόλις ο πύραυλος εκτοξευθεί και ταξιδεύσει αρκετά γρήγορα, ένας κινητήρας ενίσχυσης στερεού καυσίμου υποχωρεί και ένας κινητήρας cruise αναλαμβάνει δράση.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο, ο πύραυλος 358 εν πτήσει έχει μήκος περίπου εννέα πόδια και μπορεί να λειτουργήσει με κηροζίνη ή καύσιμο ντίζελ που περιέχεται σε εύκαμπτα δοχεία που δεν απαιτούν ξεχωριστή αντλία καυσίμου. Δώδεκα φακοί υπερύθρων διατεταγμένοι σε ένα δακτύλιο γύρω από τον πύραυλο πιστεύεται ότι είναι σε θέση να υπερνικήσουν τα αντίμετρα ανίχνευσης θερμότητας που χρησιμοποιούν συνήθως τα ελικόπτερα. Ένας άλλος στρατιωτικός αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι οι πύραυλοι 358 από το Ιράν είχαν εκτοξευθεί εναντίον αμερικανικών drones που πετούσαν στον εναέριο χώρο της Υεμένης, αλλά δεν είχαν ακόμη καταφέρει να χτυπήσουν κανένα.

42 αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Μια νέα έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου αποκάλυψε την έκταση των αμερικανικών απωλειών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, με 42 στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ να έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί. Οι απώλειες περιλαμβάνουν προηγμένα αεροσκάφη όπως F-15, ένα μαχητικό F-35 stealth, drones MQ-9 Reaper και αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου αναφέρουν ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει σχεδόν 29 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των εξόδων επισκευής και αντικατάστασης. Η σύγκρουση έχει επίσης εντείνει τη συζήτηση σχετικά με τον σύγχρονο αεροπορικό πόλεμο και την ευπάθεια των στρατιωτικών πόρων υψηλής αξίας.

Πώς διασώθηκαν οι δύο πιλότοι του ελικοπτέρου Apache

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου διασώθηκε με τη βοήθεια drone, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CENTCOM, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς. Όπως είπε, πρόκειται για την πρώτη γνωστή θαλάσσια διάσωση με μη επανδρωμένο σκάφος από τον αμερικανικό στρατό.

Ο Χόκινς ανέφερε ότι το drone εντόπισε τους δύο αεροπόρους και τους μετέφερε στην ακτή, αφού είχαν περάσει περίπου δύο ώρες στο νερό.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Corsair, μήκους 7,3 μέτρων, της Saronic Technologies. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το σκάφος ανήκει στην Task Force 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μονάδα που δημιουργήθηκε το 2021 για τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης στη θαλάσσια ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Πώς έγινε η διάσωση

Μια ειδική ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ περισυνέλεξε χθες δύο πιλότους των οποίων το ελικόπτερο είχε καταρριφθεί, χρησιμοποιώντας ένα μη επανδρωμένο επιφανειακό σκάφος (USV) τύπου Saronic Corsair στα ύδατα της Μέσης Ανατολής, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης που αποτελεί την πρώτη του είδους της.

Η Ειδική Ομάδα 59 του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τα πρόσφατα προμηθευμένα σκάφη της Saronic Corsair για να περισυλλέξει τους πιλότους, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή χρήση USV για τη διεξαγωγή αποστολής έρευνας και διάσωσης.

Σε ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου (CENTCOM) αναφέρθηκε ότι η διάσωση διήρκεσε δύο ώρες και ότι οι πιλότοι βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Saronic, το Corsair USV της είναι ικανό να λειτουργεί σε αποστάσεις άνω των 1.000 ναυτικών μιλίων και μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 1.000 λιβρών. Το drone είναι ένα από τα πολλά που χρησιμοποιεί η Task Force 59, μια ειδική μη επανδρωμένη μονάδα που ενσωματώνει νέα συστήματα θαλάσσιων και εναέριων drones από τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους της.

Ο Ναύαρχος Brad Cooper, ο σημερινός διοικητής του CENTCOM, είχε προηγουμένως επισημάνει τα επιτεύγματα της δύναμης drone κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού του Κεντρικού Στρατηγείου Ναυτικών Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Οι εφαρμογές των USV σε ρόλους όπως η έρευνα και διάσωση ή σε καθήκοντα που σχετίζονται περισσότερο με τη μάχη έχουν παρατηρηθεί εντός της περιοχής ευθύνης του CENTCOM από την αρχή του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν τον Μάρτιο. Αμερικανοί διοικητές τόνισαν την εικόνα επίγνωσης του θαλάσσιου χώρου που παρέχουν αυτά τα θαλάσσια drone σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

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