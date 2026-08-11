Wall Street: Μικρές απώλειες μετά τα ρεκόρ – Στο επίκεντρο Στενά του Ορμούζ και πληθωρισμός

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν μεπιες απώες λόγω ανόδου του πετρελαίου και αβεβαιότητας για τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 5%, φτάνοντας τα 82,13 δολάρια το βαρέλι.

Η Intel σημείωσε πτώση 4,1% μετά την ανακοίνωση άντλησης 15 δισ. δολαρίων μέσω πώλησης μετοχών, ενώ η Nvidia υποχώρησε 2,9%.

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για ενδείξεις σχετικά με τις κινήσεις της Federal Reserve.

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,11%, ο S&P 500 έχασε 0,06% και ο Nasdaq υποχώρησε 0,32%. Snapshot powered by AI

Με ήπιες απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας 10 Αυγούστου στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν μέρος των πρόσφατων κερδών μετά τα ιστορικά υψηλά της προηγούμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο παρέμειναν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για το πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Πιέσεις στην αγορά άσκησε η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, καθώς εξασθένησαν οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα οδηγούσε στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε περίπου 5%, κλείνοντας στα 82,13 δολάρια το βαρέλι.

Στο ταμπλό, η Intel έχασε 4,1% μετά την ανακοίνωση σχεδίου άντλησης 15 δισ. δολαρίων μέσω πώλησης μετοχών, ενώ η Nvidia υποχώρησε 2,9%, επιβαρύνοντας τον τεχνολογικό κλάδο.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, αναζητώντας νέες ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Federal Reserve. Μετά τα αδύναμα στοιχεία απασχόλησης της Παρασκευής, οι αγορές έχουν περιορίσει τις εκτιμήσεις τους για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Οι δείκτες

Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχώρησε κατά 60,95 μονάδες ή 0,11%, κλείνοντας στις 53.975,98 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 4,53 μονάδες ή 0,06% και διαμορφώθηκε στις 7.753,11 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq Composite κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των τριών βασικών δεικτών, υποχωρώντας κατά 85,26 μονάδες ή 0,32%, στις 26.605,36 μονάδες.