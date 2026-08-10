Στραγγάλισε τις 2 κόρες του σε πεντάστερο ξενοδοχείο, επειδή νόμιζε ότι τον απατούσε η γυναίκα του

Snapshot Ένας 40χρονος άνδρας στραγγάλισε τις δύο κόρες του, ηλικίας 5 και 10 ετών, σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων κοντά στο αεροδρόμιο της Μπανγκαλόρ στην Ινδία.

Ο άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τον λαιμό του, αλλά διασώθηκε από το προσωπικό του ξενοδοχείου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Στο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε, ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως η γυναίκα του τον απατούσε και δεν ήθελε τα παιδιά να μεγαλώσουν με αυτή τη μητέρα.

Το αποτρόπαιο συμβάν αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά από τσεκ ιν που είχε γίνει την Κυριακή στο ξενοδοχείο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης ισχυρίστηκε πως διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την απιστία της συζύγου του. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος βρήκαν δύο κορίτσια 5 και 10 ετών, από τα χέρια του πατέρα τους, ο οποίος τις στραγγάλισε μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου πέντε αστέρων κοντά στο αεροδρόμιο της Μπανγκαλόρ στην Ινδία, επειδή νόμιζε ότι η γυναίκα του τον απατούσε.

Ο 40χρονος Ιμράν στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε κόβοντας τον λαιμό του σε μία προσπάθεια να αυτοκτονήσει. Σε ιδιόχειρο σημείωμα που φέρεται να άφησε, ισχυρίστηκε ότι υποψιαζόταν ότι η γυναίκα του είχε σχέση με άλλο άτομο.

Το προσωπικό ασφαλείας του ξενοδοχείου μπήκε στο δωμάτιο αφού άκουσε τις κραυγές του 40χρονου, και ειδοποίησε για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο πατέρας βρέθηκε αιμόφυρτος στο πάτωμα του μπάνιου, και οι σοροί των κοριτσιών πάνω στα κρεβάτια. Είχαν κάνει τσεκ ιν στο ξενοδοχείο την Κυριακή. Το αποτρόπαιο θέαμα ανακαλύφθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείωμα ο δράστης ισχυρίστηκε ότι διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για την απιστία της συζύγου του, στο οποίο έγραφε σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «Δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν με αυτό το είδος μητέρας, γι' αυτό αποφάσισα να σκοτώσω αυτά και τον εαυτό μου».