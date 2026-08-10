Σεισμός στην Κολομβία: «Είναι η στιγμή που παγώνεις» - Συγκλονίζει Έλληνας επιχειρηματίας

Η κυβέρνηση της Κολομβίας έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Πάνω από 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Ανθή Κουρεντζή

Σεισμός στην Κολομβία: «Είναι η στιγμή που παγώνεις» - Συγκλονίζει Έλληνας επιχειρηματίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Εικόνες καταστροφής καταγράφονται στην επαρχία Τσόκο της Κολομβίας, έπειτα από την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Δευτέρα (10/8).

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η κυβέρνηση της Κολομβίας έθεσε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Με βάση τις τελευταίες αναφορές από αξιωματούχος, πάνω από 77 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των εγκλωβισμένων.

«Έχανα την ισορροπία μου από το τράνταγμα», ανέφερε Έλληνας επιχειρηματίας στην Μπογκοτά

«Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις. Είναι η πιο τρομακτική εμπειρία που έχω ζήσει στη ζωή μου», ανέφερε στο Star ο Έλληνας επιχειρηματίας Γιώργος Σιταράς που βρίσκεται στην Μπογκοτά.

«Είχε ένα κούνημα που έβλεπες τα πάντα να τραντάζονται. Σηκώθηκα από το κρεβάτι και δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου», πρόσθεσε ο κ. Σιταράς.

Παγιδευμένος στα ερείπια ο 6χρονος γιος του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο

Μεγάλη μάχη δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον εντοπισμό του 6χρονου γιου του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο, Λεονέλ Βαλένσια, ο οποίος φέρεται να έχει παγιδευτεί σε ερείπια μετά από ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

Την είδηση μετέδωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης το Noticias Caracol, με τις προσπάθειες τώρα να επικεντρώνονται στα συντρίμμια μιας κατοικίας, κάτω από τα οποία είναι αρκετοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ούτε έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ότι έχει διασωθεί.

Το Canal Trece μετέδωσε επίσης ότι οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γιος του δημάρχου βρισκόταν μεταξύ των ατόμων που παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση της κατοικίας. Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής και του Ερυθρού Σταυρού προχωρούν σε εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων και αναζήτησης μέσα στο κτίριο.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,4, με βάθος 96 χιλιόμετρα και επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο Τσόκο. Οι δήμοι που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, το Ρίο Ίρο και η Νόβιτα

Το Τσόκο συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τις μεγαλύτερες ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.

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