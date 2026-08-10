Σεισμός στην Κολομβία: Παγιδευμένος στα ερείπια ο 6χρονος γιος του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο

Snapshot Ο 6χρονος γιος του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο, Λεονέλ Βαλένσια, φέρεται να είναι παγιδευμένος στα ερείπια μετά από σεισμό 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του παιδιού ή για τη διάσωσή του μέχρι στιγμής.

Οι ομάδες διάσωσης από την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική και τον Ερυθρό Σταυρό εργάζονται στην απομάκρυνση συντριμμιών και την αναζήτηση εγκλωβισμένων στο κτίριο.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ στο Τσόκο, όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ζημιές.

Οι πλησιέστεροι δήμοι στο επίκεντρο είναι το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, το Ρίο Ίρο και η Νόβιτα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη μάχη δίνουν τα συνεργεία διάσωσης για τον εντοπισμό του 6χρονου γιου του δημάρχου της Μπαΐα Σολάνο, Λεονέλ Βαλένσια, ο οποίος φέρεται να έχει παγιδευτεί σε ερείπια μετά από ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.

Την είδηση μετέδωσε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης το Noticias Caracol, με τις προσπάθειες τώρα να επικεντρώνονται στα συντρίμμια μιας κατοικίας, κάτω από τα οποία είναι αρκετοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ούτε έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ότι έχει διασωθεί.

Sismo deja daños en Chocó: Quibdó reporta edificaciones afectadas; hijo del alcalde de Bahía Solano estaría entre las personas atrapadashttps://t.co/L6ytHKwcNF pic.twitter.com/SVMdNefaf2 — EntreCejayCeja (@EntreCejayCeja) August 10, 2026

Το Canal Trece μετέδωσε επίσης ότι οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο γιος του δημάρχου βρισκόταν μεταξύ των ατόμων που παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση της κατοικίας. Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας, της Πυροσβεστικής και του Ερυθρού Σταυρού προχωρούν σε εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων και αναζήτησης μέσα στο κτίριο.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας αναθεώρησε το μέγεθος του σεισμού σε 7,4, με βάθος 96 χιλιόμετρα και επίκεντρο το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο Τσόκο. Οι δήμοι που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο ήταν το Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, το Ρίο Ίρο και η Νόβιτα

Το Τσόκο συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών με τις μεγαλύτερες ζημιές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής.