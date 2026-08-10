Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν αποζημιώσεις από το Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους νεκρούς και τραυματίες από επιθέσεις με βόμβες.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το αίτημα αποζημίωσης δεν είχε τεθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις ή συναντήσεις.

Ζητείται αποζημίωση επίσης για τις οικογένειες των θυμάτων του USS Cole και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις.

Το Ιράν πρέπει να αποζημιώσει τις οικογένειες των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια και τους 52.000 νεκρούς των τελευταίων πέντε μηνών.

Ο Τραμπ έχει δώσει εντολή να συμπεριληφθεί το αίτημα αποζημίωσης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Snapshot powered by AI

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν αποζημιώσεις από το Ιράν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη επιμένει να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Σε ανάρτηση στο «Truth Social», ο Τραμπ υποστήριξε ότι ζητά να αποζημιωθεί τώρα αλλά δεν το είχε αναφέρει σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις ή συναντήσεις. «Απαιτώ κι εγώ αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που σκότωσαν και τραυμάτισαν σοβαρά με τις βόμβες τους σε δρόμους και σε πολλές συγκρούσεις… συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων του USS Cole και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής σύγκρουσης των τελευταίων πέντε μηνών (η οποία ξέσπασε επειδή ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ), παρόλο που το θέμα αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας!», έγραψε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Είναι όμως μια ενδιαφέρουσα ιδέα, διότι τώρα απαιτώ κι εγώ αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες τους στα δρόμια και τις πολλές συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διάσημοι, υπό την αρχική ηγεσία του στρατηγού Σολεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων του USS Cole και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες».

«Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που έχει σκοτώσει το Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες. Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να συμπεριλάβουν αυτό το ζήτημα με αποφασιστικότητα σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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