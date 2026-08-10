Τραμπ: «Το ιρανικό ριάλ είναι σκουπίδι – Το Ιράν δεν έχει χρήματα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για 51 χρόνια κακής συμπεριφοράς σε ανάρτηση στο Truth Social.

Παρουσίασε γράφημα που δείχνει τη σημαντική πτώση της αξίας του ιρανικού ριάλ από τις αρχές του 2025 έως σήμερα.

Η αξία του ιρανικού ριάλ μειώθηκε από 1,11 δολάρια σε 0,53 δολάρια ανά εκατομμύριο ριάλ.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ιρανικό νόμισμα «σκουπίδι» ως ένδειξη της κακής οικονομικής κατάστασης του Ιράν. Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, κατηγορώντας την Τεχεράνη για «51 χρόνια κακής συμπεριφοράς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνόδευσε την ανάρτησή του με γράφημα υπό τον τίτλο «Το Ιράν δεν έχει χρήματα», στο οποίο αποτυπώνεται η πτώση της αξίας του ιρανικού ριάλ από τις αρχές του 2025 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο γράφημα, ένα εκατομμύριο ριάλ αντιστοιχούσε σε περίπου 1,11 δολάρια στις αρχές του 2025, ενώ πλέον η αξία του έχει υποχωρήσει σε περίπου 0,53 δολάρια.

Στο ίδιο γράφημα αναγράφεται και η φράση «το νόμισμα είναι σκουπίδι», σε ακόμη μία αιχμηρή αναφορά του Τραμπ στην κατάσταση της ιρανικής οικονομίας.