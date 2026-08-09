Συναγερμός σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Τραμπ: «Σηκώθηκαν» F-16 για αναχαιτίσεις αεροσκαφών

Συναγερμός σήμανε πάνω από το γκολφ κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην περιοχή για το Σαββατοκύριακο.

Μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν προκειμένου να αναχαιτίσουν αεροσκάφη που κινήθηκαν κοντά στην περιοχή του γηπέδου γκολφ, όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η North American Aerospace Defense Command (NORAD) επιβεβαίωσε ότι δύο αεροσκάφη συνοδεύτηκαν εκτός της περιοχής μετά την παραβίαση του καθορισμένου εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν ήταν πολιτικά αεροσκάφη γενικής αεροπορίας.

Ο Τραμπ είχε μεταβεί την Παρασκευή στο γκολφ κλαμπ του στο Bedminster του Νιου Τζέρσεϊ, όπου επρόκειτο να περάσει το Σαββατοκύριακο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο τα δύο πολιτικά αεροσκάφη εισήλθαν στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και εάν η παραβίαση του εναέριου χώρου ήταν αποτέλεσμα λάθους ή άλλου παράγοντα.

Η NORAD δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των αεροσκαφών ή των χειριστών τους