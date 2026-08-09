Meteo: Στους 39,6 °C η υψηλότερη θερμοκρασία την Κυριακή

Τους 40 βαθμούς πλησίασε η θερμοκρασία την Κυριακή (9/8) σύμφωνα με το Meteo. Oι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφησαν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, με την μεγαλύτερη μέγιστη θερμοκρασία να σημειώνεται στην Ωλένη Ηλείας με 39,6 βαθμούς Κελσίου.

Ακολούθησε το Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας με 39,3 βαθμούς, οι Αιγιές Γυθείου και η Καλαμάτα με 39,1. Στη Σκάλα Μεσσηνίας το θερμόμετρο έδειξε 39 βαθμούς ενώ σε άλλο σταθμό στην Καλαμάτα καταγράφηκε θερμοκρασία 38,9 βαθμών, όση και στη Σκάλα Λακωνίας. Τέλος στο Γυναικόκαστρο Κιλκίς ο υδράργυρος έδειξε 38,8 βαθμούς.

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