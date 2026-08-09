Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: 27χρονη και βρέφος 5 μηνών νεκροί μετά την ανατροπή σκάφους

Snapshot Στο σκάφος επέβαιναν 14 άτομα, από τα οποία 12 ανασύρθηκαν ζωντανοί, οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα.

Ο 46χρονος χειριστής του σκάφους κατηγορείται για 13 αδικήματα που σχετίζονται με αμέλεια και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της ανατροπής και τυχόν ευθύνες για το δυστύχημα.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η 27χρονη και το βρέφος είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/8) στη Νέα Υόρκη, κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας, όταν ένα μηχανοκίνητο σκάφος ανατράπηκε υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μια 27χρονη γυναίκα και ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Νέας Υόρκης, η αστυνομία δέχθηκε κλήση για το περιστατικό περίπου στις 22:55, ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, δύτες, καθώς και εναέρια ομάδα, προκειμένου να εντοπιστούν και να διασωθούν οι επιβαίνοντες.

Συνολικά 12 άτομα είχαν ήδη ανασυρθεί από το νερό πριν από την άφιξη των διασωστικών δυνάμεων. Οι περισσότεροι υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ωστόσο, η 27χρονη και το πέντε μηνών κοριτσάκι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο νεκρές είχαν μεταξύ τους συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της New York Post, στο σκάφος τύπου «bowrider», μήκους περίπου επτά μέτρων, επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι.

Χειριστής του σκάφους ήταν ένας 46χρονος κάτοικος του Μανχάταν, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Σε βάρος του έχουν ήδη απαγγελθεί 13 κατηγορίες που σχετίζονται με αμέλεια και έκθεση άλλων ανθρώπων σε κίνδυνο, ενώ δεν αποκλείεται να προστεθούν και νέες κατηγορίες καθώς η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος ανετράπη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας και τυχόν ευθύνες για το δυστύχημα.