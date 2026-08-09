Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα, την άποψή του, απορρίπτοντας το τελευταίο σχέδιο ειρήνευσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, στη διάρκεια τηλεοπτικών δηλώσεων προς την δεξιά κυβέρνησή του.

Παρότι, ο στρατός του Ισραήλ έχει σταματήσει αποτελεσματικά τις επιθέσεις του στην αναφερόμενη περιοχή, μετά την άσκηση πιέσεων από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε τροχιά προεκλογικής εκστρατείας, καθώς επιδιώκει την επανεκλογή του, στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου, ενώ έχει ν΄ αντιμετωπίσει τους ακροδεξιούς υπουργούς του, που έχουν εκνευριστεί από τις παραχωρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας κι από τον σημαντικό στρατιωτικό υποστηρικτή του Νετανιάχου, τον Τραμπ που επιδιώκει πρόοδο για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, μέσω ενός ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων.

Μία πηγή που έχει λάβει γνώση για τη θέση του Ισραήλ, δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ έχει συμφωνήσει ότι ο στρατός θα αναλαμβάνει δράση μόνο κατά άμεσων απειλών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ενώ δεν θα διεξάγει στοχευμένες δολοφονίες, όπως έκανε σχεδόν καθημερινά.