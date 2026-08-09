Καλύτερη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Έβρο και Ροδόπη - Λάθος συναγερμός για τη Γιαννούλη Σουφλίου
Η πυρκαγιά στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας παραμένει ενεργή αλλά η κατάσταση βελτιώνεται
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- Δεν εντοπίστηκε καπνός στη Γιαννούλη Σουφλίου μετά από έλεγχο, παρά την αρχική αναφορά για πυρκαγιά.
- Η πυρκαγιά στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής της Ροδόπης τέθηκε υπό έλεγχο.
- Υπήρξε κινητοποίηση εναέριων μέσων για την αναφορά στη Γιαννούλη Σουφλίου, η οποία αποδείχθηκε λάθος συναγερμός.
Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 13:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ωστόσο η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη.
Την ίδια ώρα, κινητοποίηση των εναέριων μέσων σημειώθηκε και για αναφορά πυρκαγιάς στη Γιαννούλη Σουφλίου, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:20. Ωστόσο, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, δεν εντοπίστηκε καπνός.
Στη Ροδόπη, τέλος, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.
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