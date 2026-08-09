Καλύτερη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Έβρο και Ροδόπη - Λάθος συναγερμός για τη Γιαννούλη Σουφλίου

Snapshot Δεν εντοπίστηκε καπνός στη Γιαννούλη Σουφλίου μετά από έλεγχο, παρά την αρχική αναφορά για πυρκαγιά.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής της Ροδόπης τέθηκε υπό έλεγχο.

Υπήρξε κινητοποίηση εναέριων μέσων για την αναφορά στη Γιαννούλη Σουφλίου, η οποία αποδείχθηκε λάθος συναγερμός. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στη 13:30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Ορεστιάδας. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, ωστόσο η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη.

Την ίδια ώρα, κινητοποίηση των εναέριων μέσων σημειώθηκε και για αναφορά πυρκαγιάς στη Γιαννούλη Σουφλίου, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 15:20. Ωστόσο, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή, δεν εντοπίστηκε καπνός.

Στη Ροδόπη, τέλος, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Παγούρια Κομοτηνής.