Εξαφάνιση 13χρονου στα Εξάρχεια

Snapshot Στις 07/08/2026 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Εξάρχεια της Αθήνας ο 13χρονος Ομάρ Σεταρί, αφγανικής καταγωγής.

Ο Ομάρ έχει ύψος 1,69 μ., βάρος 55 κιλά, καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε τζιν παντελόνι και μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι την ημέρα της εξαφάνισης.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμμή 116000, τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Στις 07/08/2026 και ώρα 07:00 π.μ., εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Εξαρχείων της Αθήνας, ο Ομάρ (ον.) Σεταρί (επ.), 13 ετών, αφγανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 09/08/2026, και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση του ανήλικου καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ομάρ (ον.) Σεταρί (επ.) έχει ύψος 1,69 μ. και βάρος 55 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι τζιν και ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.