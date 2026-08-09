Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας το μεσημέρι της Κυριακής 9/8

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουζάκι Ηλείας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες του Δήμου Πύργου συνδράμουν στην κατάσβεση της φωτιάς.
  • Η Ηλεία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας.
  • Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας κατευθύνεται στο σημείο για διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουζάκι Ηλείας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 18 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες του Δήμου Πύργου.

Η Ηλεία βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη επικινδυνότητας.

Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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