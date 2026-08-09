ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές

Η φετινή χρονιά καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ φωλεοποίησης από το 1989

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ 37 ετών για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέτα-Καρέτα - Ξεπέρασαν τις 4.100 οι φωλιές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι φωλιές των θαλάσσιων χελωνών Καρέτα-Καρέτα στην Τζόρτζια κατέρριψαν το ρεκόρ των 4.110 φωλιών, τη μεγαλύτερη επίδοση από το 1989.
  • Ο πληθυσμός των χελωνών παρουσιάζει σταθερή αύξηση κατά 4% ετησίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά από αρνητικό ρεκόρ 358 φωλιών το 2004.
  • Η υποχρεωτική χρήση ειδικών συσκευών διαφυγής χελωνών στα αλιευτικά δίχτυα και η συμβολή των εθελοντών θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για την ανάκαμψη του είδους.
  • Οι χελώνες Καρέτα-Καρέτα αναπαράγονται αργά, σε ηλικία 30-35 ετών, γεγονός που καθιστά την αύξηση του πληθυσμού σημαντικό οικολογικό επίτευγμα.
  • Οι ειδικοί προβλέπουν σταθεροποίηση των φωλιών βραχυπρόθεσμα, με προοπτική νέας αύξησης αν διατηρηθούν τα μέτρα προστασίας.
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Ένα ιστορικό ορόσημο 37 ετών σημειώθηκε στις ατλαντικές ακτές των ΗΠΑ, με τις φωλιές των θαλάσσιων χελωνών Καρέτα-Καρέτα στην πολιτεία της Τζόρτζια να καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ από το 1989 έως σήμερα.

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων (DNR) της πολιτείας κάνει λόγο για μια «αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη» του είδους, το οποίο είχε καταγραφεί ως απειλούμενο υπό τη νομοθεσία περί Προστασίας Απειλούμενων Ειδών ήδη από το 1978.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Georgia Sea Turtle Cooperative, ο αριθμός των φωλιών ξεπέρασε τις 4.110, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από τότε που η ομάδα ερευνητών, στελεχών και εθελοντών ξεκίνησε τις καθημερινές καταγραφές στις παραλίες των νησιών της περιοχής.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, το ρεκόρ έχει καταρριφθεί δύο φορές. Το αμέσως προηγούμενο υψηλό είχε σημειωθεί το 2022 με 4,071 φωλιές, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί στο σχέδιο διάσωσης αυτών των εμβληματικών ερπετών.

Γιατί η πρόοδος αυτή είναι εντυπωσιακή

Οι ειδικοί της άγριας ζωής δηλώνουν ιδιαίτερα ενθαρρυμένοι από την εξέλιξη αυτή, καθώς οι χελώνες Καρέτα-Καρέτα παρουσιάζουν πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Παρά το μεγάλο τους μέγεθος -αφού το βάρος τους μπορεί να φτάσει τα 135 κιλά- πρόκειται για μακρόβια ζώα που δεν αναπαράγονται πριν συμπληρώσουν το 30ό με 35ο έτος της ηλικίας τους.

Επιπλέον, ο πληθυσμός τους παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Ενδεικτικά, πριν από 22 χρόνια (το 2004), είχε καταγραφεί αρνητικό ρεκόρ με μόλις 358 φωλιές στην Τζόρτζια.

Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο συνολικός αριθμός των φωλιών αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 4% ετησίως. Καθημερινά, με την ανατολή του ηλίου, μέλη της οργάνωσης περιπολούν στις ακτές, επισημαίνοντας και προστατεύοντας τις νέες φωλιές.

Η αφοσίωση των εθελοντών, σε συνδυασμό με την υποχρεωτική χρήση ειδικών συσκευών διαφυγής χελωνών (turtle excluder devices) στα δίχτυα των αλιευτικών σκαφών από το 1990, υπήρξαν οι καθοριστικοί παράγοντες για την αναγέννηση του πληθυσμού.

Η επιστροφή στις παραλίες

Οι θαλάσσιες χελώνες περνούν σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους στον ωκεανό. Ωστόσο, από τον Μάιο έως τα μέσα Αυγούστου, τα θηλυκά άτομα βγαίνουν τη νύχτα στις ακτές του Ατλαντικού, σκάβουν τρύπες στους αμμόλοφους και εναποθέτουν περίπου 100 αυγά, μεγέθους μπάλας του πινγκ-πονγκ.

Βάσει των σημερινών προβλέψεων, ο αριθμός των φωλιών αναμένεται προσωρινά να σταθεροποιηθεί. Εφόσον όμως τα μέτρα προστασίας διατηρηθούν, ο πληθυσμός θα αρχίσει να αυξάνεται εκ νέου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η δραστηριότητα των χελωνών στις ακτές θα μπορούσε σύντομα να φτάσει στα υψηλά επίπεδα της δεκαετίας του 1950.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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