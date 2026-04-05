Πρέβεζα: Στη θάλασσα επέστρεψε η χελώνα «Έβερεστ» μετά από διετή μάχη αποκατάστασης

Στο φυσικό της περιβάλλον επέστρεψε η θαλάσσια χελώνα «Έβερεστ», η οποία είχε εντοπιστεί τον Μάιο του 2024 στην Πρέβεζα με σοβαρό, εσκεμμένο τραύμα στο κεφάλι.

Η κατάστασή της τότε είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, με την επιβίωσή της να κρίνεται αμφίβολη. Ωστόσο, μετά από σχεδόν δύο χρόνια εντατικής φροντίδας και θεραπείας, κατάφερε να αναρρώσει πλήρως.

Δύο χρόνια φροντίδας και αποκατάστασης

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της ΑΡΧΕΛΩΝ, του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, καθώς και των εθελοντών, που φρόντισαν το ζώο σε όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας του.

Ο «Έβερεστ» επιστρέφει στη θάλασσα μετά από δύο χρόνια αποκατάστασης

Μέσα από καθημερινή προσπάθεια και εξειδικευμένες θεραπείες, ο «Έβερεστ» έκανε σταθερά βήματα βελτίωσης. Με βάρος που φτάνει τα 105 κιλά, η θαλάσσια χελώνα αποτελεί πλέον ένα ισχυρό παράδειγμα αντοχής και επιμονής.

Η θαλάσσια χελώνα «Έβερεστ» λίγο πριν την απελευθέρωσή της στην Πρέβεζα

Η πρώτη απελευθέρωση για το 2026

Στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η απελευθέρωσή του, σηματοδοτώντας την πρώτη επιστροφή θαλάσσιας χελώνας στη θάλασσα για το 2026.

Η στιγμή της επανένταξής του στο φυσικό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για όσους συμμετείχαν, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της προστασίας της θαλάσσιας ζωής.

Οι εθελοντές που στάθηκαν δίπλα στον «Έβερεστ»

Διαβάστε επίσης