ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο Ε.Τ. η προκήρυξη για τις 4.746 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες
Ακολουθεί, ο πίνακας των θέσεων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για την πλήρωση 4.746 θέσεων.
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2ΓΒ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά 4.746 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων, σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.
Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Οι ειδικότητες της 2ΓΒ/2026
Διοικητικές & Οικονομικές Ειδικότητες
- ΠΕ Δημοσιονομικών (με μεγάλο αριθμό θέσεων στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
- ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τη στελέχωση των ΚΕΠ της χώρας.
- Μηχανικοί & Τεχνικές Ειδικότητες
- ΠΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικεύσεων (Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, καθώς και Μηχανικοί Μεταλλείων)
Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική
- ΠΕ Πληροφορικής (Software-Hardware)
- ΠΕ Βιολόγων (για φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το ΙΦΕΤ)
- ΠΕ Χημικών
- ΠΕ Στατιστικών
Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Σπουδές
- ΠΕ Αρχαιολόγων (διαφόρων ειδικεύσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού)
- ΠΕ Αρχειονόμων και Βιβλιοθηκονόμων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και Δημόσιες Βιβλιοθήκες
- ΠΕ Ψυχολόγων
Γεωτεχνικοί
- ΠΕ Γεωλόγων
- ΠΕ Γεωπόνων σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις.