Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο ψεκασμός με λευκό ξίδι γύρω από τη βάση της λεκάνης καθαρίζει και απολυμαίνει το εξωτερικό δάπεδο, τις ενώσεις και το πίσω μέρος της λεκάνης, εξουδετερώνοντας οσμές και εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων.
  • Για αποτελεσματική απολύμανση της τουαλέτας, τα καθαριστικά πρέπει να παραμένουν στις επιφάνειες για αρκετά λεπτά πριν το ξέβγαλμα, διαφορετικά τα μικρόβια παραμένουν.
  • Το λευκό ξίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στη λεκάνη για να διαλύσει άλατα, με εφαρμογή που διαρκεί όλο το βράδυ και συνδυασμό με μαγειρική σόδα για καλύτερο καθαρισμό.
  • Η πλήρης απολύμανση της τουαλέτας συνιστάται κάθε 1
  • 2 εβδομάδες σε φυσιολογικές συνθήκες και πιο συχνά όταν υπάρχει ασθένεια στο σπίτι.
  • Τα εργαλεία καθαρισμού, όπως η βούρτσα, πρέπει να απολυμαίνονται και να στεγνώνουν σωστά για να αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.
Μια μικρή λιμνούλα στο μέγεθος νομίσματος. Μια αχνή κιτρινωπή γραμμή εκεί όπου η λεκάνη ακουμπά το πάτωμα. Μια μυρωδιά που επιστρέφει λίγες ώρες μετά το καθάρισμα. Οι περισσότεροι καθαρίζουν το εσωτερικό της τουαλέτας και θεωρούν ότι τελείωσαν. Η περιφέρεια μένει παραμελημένη και το πρόβλημα εγκαθίσταται.

Ο ψεκασμός με λευκό ξίδι γύρω από τη βάση της λεκάνης αλλάζει αυτή τη συνήθεια. Αντιμετωπίζει το εξωτερικό δάπεδο, τις ενώσεις και το σημείο πίσω από τη λεκάνη ως μέρος της ζώνης καθαρισμού και όχι ως λεπτομέρεια. Ειδικοί στον οικιακό καθαρισμό προτείνουν τη μέθοδο ιδιαίτερα σε μπάνια με συχνή χρήση ή στάσιμη μυρωδιά.

Η λογική είναι απλή. Το λευκό ξίδι έχει αντιβακτηριδιακές και αποσμητικές ιδιότητες αρκετά ισχυρές ώστε να εξουδετερώνουν τις οσμές από ούρα και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων σε αρμούς και ενώσεις του πατώματος. Παράλληλα διαλύει τα άλατα που αφήνουν τα σκληρά νερά και η υγρασία, τα ίδια που με τον χρόνο μετατρέπονται σε κιτρινωπούς λεκέδες.

Η διαδικασία απαιτεί ελάχιστο χρόνο. Ψεκάστε ξίδι γύρω από τη βάση της λεκάνης, στο πάτωμα γύρω της και πίσω από αυτήν. Αφήστε το να δράσει για 10 έως 15 λεπτά. Σκουπίστε με ένα νωπό πανί ή χαρτί κουζίνας. Για πιο επίμονους λεκέδες χρησιμοποιήστε βούρτσα καθαρισμού. Κάποιοι προσθέτουν λίγες σταγόνες λεμόνι ή αιθέριο έλαιο για άρωμα, όμως το απλό λευκό ξίδι αρκεί. Οι ειδικοί συνιστούν η διαδικασία να επαναλαμβάνεται δύο με τρεις φορές την εβδομάδα σε μπάνια με αυξημένη υγρασία ή συχνή χρήση.

Τι άλλο παραλείπεται στον γρήγορο καθαρισμό

Η συνήθεια με το ξίδι διορθώνει ένα μόνο σημείο που συχνά αγνοείται. Οι επαγγελματίες καθαρισμού επισημαίνουν και άλλα.

Η Carolyn Forté, διευθύντρια του εργαστηρίου Home Care & Cleaning Lab του Good Housekeeping Institute, δήλωσε στο Good Housekeeping Institute τον Μάρτιο του 2026 ότι οι περισσότεροι καθαρίζουν την τουαλέτα πολύ γρήγορα ώστε τα προϊόντα να προλάβουν να δράσουν. «Πολλά απολυμαντικά επιφανειών χρειάζονται αρκετά λεπτά παραμονής πάνω στις επιφάνειες για να σκοτώσουν τα μικρόβια», ανέφερε. Όταν αυτός ο χρόνος μειώνεται, μικρόβια παραμένουν και αργότερα απαιτείται πιο έντονο τρίψιμο.

Η μέθοδός της οργανώνει τον καθαρισμό έτσι ώστε τα προϊόντα να παραμένουν αρκετή ώρα στις επιφάνειες. Ξεκινά από το εσωτερικό της λεκάνης, καλύπτοντας τα τοιχώματα και το χείλος με καθαριστικό λεκάνης με βάση τη χλωρίνη. Αφού γίνει το τρίψιμο, το προϊόν μένει για πέντε λεπτά πριν το καζανάκι τραβηχτεί. Αν δεν υπάρχει ειδικό καθαριστικό, μισό φλιτζάνι σκέτη χλωρίνη λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και χρειάζεται τον ίδιο χρόνο αναμονής.

Στη συνέχεια καθαρίζεται το εξωτερικό της λεκάνης. Η Forté χρησιμοποιεί απολυμαντικό σπρέι μπάνιου στο καζανάκι, στο εξωτερικό της λεκάνης και στα πλαϊνά, ένα σημείο κάθε φορά. Οι επιφάνειες παραμένουν υγρές για 10 λεπτά πριν σκουπιστούν και ξεπλυθούν, χρόνος που συνήθως απαιτούν τα προϊόντα για σωστή απολύμανση. Το στενό σημείο ανάμεσα στο κάθισμα και το καζανάκι δέχεται την ίδια μεταχείριση.

Το κάθισμα και το καπάκι ψεκάζονται και από τις δύο πλευρές και παραμένουν υγρά για όση ώρα ορίζει το προϊόν. Η Forté ξεχώρισε ιδιαίτερα το καζανάκι και το κουμπί ή τη λαβή του, σημεία που αγγίζονται συχνά και ωφελούνται από ένα τελευταίο πέρασμα με απολυμαντικό μαντηλάκι και φυσικό στέγνωμα.

Μια πιο αργή λύση για τα άλατα

Πέρα από τον ψεκασμό στη βάση, το ξίδι λειτουργεί και μέσα στη λεκάνη, αλλά με διαφορετικό τρόπο και περισσότερο χρόνο. Η Forté εξήγησε ότι το λευκό ξίδι είναι αποτελεσματικό απέναντι στους λεκέδες από άλατα όταν του δοθεί χρόνος να δράσει. Προτείνει να αφαιρεθεί το νερό από τη λεκάνη, να προστεθεί αρκετό ξίδι ώστε να καλύψει τη γραμμή του νερού και να μείνει όλο το βράδυ με το καπάκι κλειστό. «Το ξίδι διαλύει τα μέταλλα που συσσωρεύονται εκεί», εξήγησε.

Το επόμενο πρωί προστίθεται ένα φλιτζάνι μαγειρική σόδα. Περισσότερο ξίδι προκαλεί αντίδραση αφρισμού που βοηθά να αποκολληθούν τα υπολείμματα. Με γάντια γίνεται τρίψιμο, ακολουθεί το καζανάκι και η διαδικασία επαναλαμβάνεται αν οι δακτύλιοι επιμένουν. Μια πιο γρήγορη εκδοχή περιλαμβάνει ανάδευση του μείγματος ξιδιού και σόδας με βούρτσα τουαλέτας και έπειτα ξέβγαλμα.

Κάθε πότε χρειάζεται και τι γίνεται με τη βούρτσα

Η συχνότητα εξαρτάται από τις συνθήκες. Η Forté ανέφερε ότι η τουαλέτα πρέπει να απολυμαίνεται πλήρως κάθε δύο με τρεις ημέρες όταν κάποιος στο σπίτι είναι άρρωστος. Σε φυσιολογικές συνθήκες, μία φορά την εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες αρκεί για τα περισσότερα σπίτια, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που τη χρησιμοποιούν.

Και τα εργαλεία καθαρισμού όμως χρειάζονται προσοχή. Μια βούρτσα που αποθηκεύεται βρεγμένη στη βάση της μπορεί να αναπτύξει μούχλα. Η Forté προτείνει να ψεκάζεται με απολυμαντικό και να τοποθετείται ανάμεσα στο κάθισμα και τη λεκάνη ώστε να στεγνώνει πάνω από το νερό. Γάντια και σφουγγάρια μπορούν να μείνουν για πέντε λεπτά σε διάλυμα με τρεις κουταλιές χλωρίνης ανά λίτρο νερού και έπειτα να στεγνώσουν φυσικά.

Ο ψεκασμός γύρω από τη βάση και ο βαθύς καθαρισμός στο εσωτερικό της λεκάνης υπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Ο πρώτος είναι μια γρήγορη κίνηση που γίνεται αρκετές φορές την εβδομάδα. Ο δεύτερος είναι μια πλήρης διαδικασία απολύμανσης. Αυτό που τους ενώνει είναι ο βασικός κανόνας που τονίζουν οι ειδικοί: το καθαριστικό χρειάζεται χρόνο πάνω στην επιφάνεια για να κάνει σωστά τη δουλειά του.

