Η Πολεμική Αεροπορία «ανοίγει τα φτερά της» στο Ηράκλειο: Γίνε πιλότος για μία μέρα σε F-16 και F-35

Τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά παιδιά και νέοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!».

Το πρόγραμμα αυτές τις ημέρες πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στο Παγκρήτιο Στάδιο δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία μοναδική βιωματική εμπειρία για μικρούς και νέους μέσα από σύγχρονους προσομοιωτές πτήσης F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II, αλλά και μέσω εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας (VR).

Η δράση που ξεκίνησε χθες θα συνεχιστεί σήμερα Τετάρτη 20 αλλά και αύριο Πέμπτη 21 Μαϊου, στην αίθουσα Τύπου του Παγκρητίου, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

