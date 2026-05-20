Έκτακτο επίδομα: Τον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

Η καταβολή του επιδόματος παιδιού θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί στους δικαιούχους τον Ιούνιο, χωρίς να απαιτείται αίτηση.
  • Η πληρωμή θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 1.000.000 νοικοκυριών, καλύπτοντας το 80% των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα.
  • Το ποσό του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών, με ανώτατα όρια εισοδήματος που κυμαίνονται από 39.000 έως 65.000 ευρώ.
  • Η χρηματοδότηση του επιδόματος προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα και αποτελεί μέρος κυβερνητικών μέτρων για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών έναντι του πληθωρισμού.
Τη χορήγηση του έκακτου επιδόματος παιδιού τον Ιούνιο, επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον ΠτΔ, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε 1.000.000 νοικοκυριά.

Η καταβολή του επιδόματος παιδιού θα γίνει απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη Ιουνίου 2026. Η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά σε όλη τη χώρα, αντιστοιχώντας σε σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά.

Πώς καθορίζεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 150 ευρώ, με εισοδηματικό όριο έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για οικογένειες με δύο παιδιά η ενίσχυση φτάνει τα 300 ευρώ, με όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ για έγγαμους και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Οι οικογένειες με τρία παιδιά λαμβάνουν 450 ευρώ, εφόσον το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ για έγγαμους και τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για πολύτεκνες οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό ανέρχεται στα 1.050 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά όρια φτάνουν τις 65.000 ευρώ για έγγαμους και 64.000 ευρώ για μη έγγαμους. Στις μονογονεϊκές οικογένειες τα ποσά παραμένουν τα ίδια, με ελαφρώς χαμηλότερα εισοδηματικά όρια.

Χωρίς νέα αίτηση η καταβολή

Η διαδικασία πληρωμής του έκτακτου επιδόματος παιδιού θα πραγματοποιηθεί χωρίς να χρειαστεί η υποβολή νέας αίτησης από τους δικαιούχους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αυτόματη πίστωση των ποσών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του υφιστάμενου συστήματος καταβολών.

Η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος παιδιού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικών μέτρων για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων που επιβαρύνουν τα οικογενειακά εισοδήματα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα, στοχεύοντας στην άμεση ανακούφιση των γονέων.

Η αυτόματη καταβολή του επιδόματος χωρίς νέα αίτηση αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους δικαιούχους και να ενισχύσει την οικονομική τους σταθερότητα μέσα στο κρίσιμο αυτό διάστημα.

