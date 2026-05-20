Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

H εορτή του Αγίου Πνεύματος δεν είναι για όλους αργία 

  • Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου δεν είναι επίσημη αργία για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν οριστεί διαφορετικά με απόφαση Περιφερειάρχη ή με τη σύμβαση εργασίας.
  • Οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται την ημέρα του Αγίου Πνεύματος δικαιούνται κανονικό μισθό ή ημερομίσθιο, και δεν επιτρέπεται συμψηφισμός με ρεπό.
  • Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει την ημέρα αυτή και θεωρείται αργία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του μισθού ή ημερομισθίου.
Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, που «πέφτει» φέτος τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας

Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).

