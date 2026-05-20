Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

Στιγμές τρόμου βίωσαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ο οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ενώ κινούνταν στο δρόμο ότι το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του οδοστρώματος και άνοιξε το καπώ του οχήματος για να δει τι συμβαίνει.

Αυτό που είδε μαζί με τους επιβάτες του οχήματος τους έκαναν να «παγώσουν», καθώς αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι να έχει τυλιχθεί στους ιμάντες του κινητήρα όπου είχε σφηνώσει και είχε μπλοκάρει το μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Όπως ανέφεραν οι επιβάτες στο agriniosite.gr, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους με αποτέλεσμα να τους κυριεύσει πανικός και φόβος. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

