Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ: Η κινέζικη παροιμία, ο αγωγός «Power of Siberia 2» και η διεθνής ισχύς

Snapshot Η συνάντηση Πούτιν και Σι διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες και πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα με έμφαση στη στενή φιλία και συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.

Υπογράφηκαν συμφωνίες σε τομείς όπως το εμπόριο, η τεχνολογία και η επιστημονική έρευνα, ενώ συμφωνήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών.

Ρωσία και Κίνα υποστήριξαν την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων και τόνισαν την ανάγκη για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Συμφωνήθηκε η κατασκευή του αγωγού «Power of Siberia 2», που θα μεταφέρει έως 50 δισεκατομμύρια κυβικ μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα, καλύπτοντας περίπου το 12% της κινεζικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Η κοινή δήλωση Κίνας

Ρωσίας προωθεί την ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου και νέου τύπου διεθνών σχέσεων, προβάλλοντας τη συνεργασία τους ως υπερασπιστών της διεθνούς τάξης. Snapshot powered by AI

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Η επίσημη συνάντηση μεταξύ των αρχηγών των δύο κρατών διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες.

H επαφή Πούτιν - Σι διεξήχθη σε διαφορετικό μοτίβο από την προ ημερών συνάντηση του Κινέζου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ένα «υπέροχο μέλλον» ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, αλλά σε πολύ... θεωρητικό επίπεδο. Ένα από τα κεντρικά ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η Ταϊβάν, ενώ ο Τραμπ έλαβε επίσης υπόσχεση από τον Σι ότι η Κίνα δεν θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν.

Στη σημερινή συνάντηση Σι - Πούτιν η εικόνα ήταν διαφορετική.

Ο Ρώσος ηγέτης χαιρέτησε τον Κινέζο ομόλογό του, αποκαλώντας τον αγαπημένο του φίλο, σύμφωνα με το TASS . «Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σι Τζινπίνγκ, αγαπητέ μου φίλε, θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε μια κινεζική παροιμία. Από όσο γνωρίζουμε, στην Κίνα λένε: "Έχει περάσει μια μέρα από τότε που ειδωθήκαμε, αλλά νιώθω σαν να έχουν περάσει τρία φθινόπωρα"», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους πρόσθεσε ότι η Μόσχα και το Πεκίνο συγχρονίζουν συνεχώς τα ρολόγια τους, τόσο προσωπικά όσο και μέσω των βοηθών τους.

«Θυμάμαι με αγάπη πώς πέρυσι είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε μαζί στον εορτασμό της 80ής επετείου της Νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Σι Τζινπίνγκ επίσης αποκάλεσε τον Πούτιν φίλο του από παλιά. Ο Κινέζος πρόεδρος επαίνεσε την τρέχουσα δυναμική της διμερούς συνεργασίας. «Οι κινεζο-ρωσικές σχέσεις έχουν εισέλθει σε ένα νέο στάδιο πιο αποτελεσματικής και επιταχυνόμενης ανάπτυξης», τόνισε ο Κινέζος ηγέτης.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε χθες τη διήμερη επίσκεψή του στην Κίνα. Τον υποδέχτηκαν στην πλατεία Τιενανμέν με κανονιοβολισμούς. Κατά τη διάρκεια της τελετής, μια ορχήστρα ερμήνευσε τον ρωσικό εθνικό ύμνο, ακολουθούμενο από το τραγούδι «Νύχτες της Μόσχας».

Η συνεργασία Μόσχας - Πεκίνου

Σήμερα στο περιθώριο των επαφών των δύο ηγετών, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να προμηθεύει ενέργεια στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών προστατεύεται από εξωτερικές επιρροές και αρνητικές τάσεις στις παγκόσμιες αγορές.

Αξιωματούχοι από την Κίνα και τη Ρωσία υπέγραψαν μια σειρά συμφωνιών, που καλύπτουν τους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της επιστημονικής έρευνας.

Ο Σι και ο Πούτιν υπέγραψαν κοινή δήλωση για την περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού συντονισμού μεταξύ Κίνας και Ρωσίας και την «εμβάθυνση της καλής γειτονίας και της φιλικής συνεργασίας».

Tι είπαν για Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Η Ρωσία και η Κίνα υποστήριξαν επίσης την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με κοινή δήλωση και των δύο χωρών. «Τα δύο μέρη υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες για την εδραίωση μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ειρήνης και επίσης υποστηρίζουν τη συνέχιση της αναζήτησης λύσης μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων», αναφέρει το κείμενο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, ταλαντευόμενη μεταξύ πολέμου και ειρήνης, δήλωσε επίσης ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. «Η κατάσταση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα αποφασιστικό στάδιο μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη», δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Σημείωσε επίσης ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης είναι απαράδεκτη και κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον Xi Jinping, η δέσμευση για διάλογο και ειρηνικές διαπραγματεύσεις ως η μόνη δυνατή οδός προς την επίλυση είναι το κλειδί στην τρέχουσα κατάσταση.

H ενεργειακή συνεργασία

O Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την αδιάλειπτη προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κίνα.

Η Ρωσία και η Κίνα κατέληξαν σε γενική συμφωνία σχετικά με τον αγωγό «Power of Siberia 2», ένα μεγάλο έργο που, εάν ολοκληρωθεί, θα μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα μέσω της Μογγολίας, από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου του Γιαμάλ στη Ρωσία. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου το 12% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου της Κίνας, με βάση τις εκτιμήσεις για το 2025.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «παραμένουν να διευθετηθούν ορισμένες λεπτομέρειες», αλλά «υπάρχει ήδη συμφωνία», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Η συναίνεση περιλαμβάνει τη διαδρομή του αγωγού και τη μέθοδο κατασκευής, ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες ή χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με αναφορές, η συμφωνία είχε παραμείνει σε στάση για χρόνια λόγω διαφωνιών σχετικά με την τιμή, αλλά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ρωσικός γίγαντας φυσικού αερίου Gazprom και η China National Petroleum Corporation είχαν υπογράψει μια προκαταρκτική συμφωνία.

Με τη ρωσική οικονομία να βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση και τις δυτικές κυρώσεις να εξαντλούν τους πόρους της, το έργο είναι πιθανό να αποκτήσει νέα σημασία για τη Ρωσία. Η Κίνα είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και επίσης ο μεγαλύτερος πελάτης της για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Διπλωματική ανακατεύθυνση

Η δήλωση Κίνας-Ρωσίας σχετικά με την ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου και ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων σηματοδοτεί τις τελευταίες προσπάθειες των δύο χωρών να καθορίσουν την κατεύθυνση των παγκόσμιων υποθέσεων.

Τέτοιες δηλώσεις, που υπερβαίνουν το πλαίσιο των διμερών σχέσεων, αντανακλούν την εμπιστοσύνη του Πεκίνου στη Μόσχα ως εταίρο στην προώθηση του εαυτού τους ως αυτοαποκαλούμενων υπερασπιστών της διεθνούς τάξης, εν μέσω ανησυχιών ότι ο κόσμος θα βυθιστεί στο χάος με τον Τραμπ ως πρόεδρο των ΗΠΑ, εκτιμούν αναλυτές.

Οι δύο χώρες έχουν κάνει και στο παρελθόν δηλώσεις σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την «υπεράσπιση της αυθεντίας του διεθνούς δικαίου» και τη διατήρηση της «παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας», όταν ο Σι επισκέφθηκε τη Μόσχα τον Μάιο του 2025.

Διαβάστε επίσης