Πεντέλη: Σκοτώνουν με καραμπίνες αγριογούρουνα που κόβουν βόλτες - Ανησυχία στους κατοίκους

Snapshot Στην Πεντέλη αυξάνονται οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στα ορεινά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Αγριογούρουνα εμφανίζονται κυρίως στον περιφερειακό δρόμο, θέτοντας σε κίνδυνο τους διερχόμενους, ειδικά τους μοτοσικλετιστές.

Βίντεο δείχνουν ανθρώπους με καραμπίνες να κυνηγούν αγριογούρουνα σε περιοχές που κυκλοφορούν πολίτες, προκαλώντας φόβους για ατυχήματα με τα όπλα.

Το Δασαρχείο Πεντέλης επιβεβαιώνει ότι τα άτομα με καραμπίνες είναι εξουσιοδοτημένα συνεργεία με άδεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο δασάρχης τονίζει την ανάγκη απομάκρυνσης των αγριογούρουνων λόγω κινδύνου ατυχημάτων και ζημιών στις περιουσίες.

Ανησυχία επικρατεί μεταξύ των κατοίκων της Πεντέλης, καθώς το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερα αγριογούρουνα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της περιοχής.

Αρκετοί είναι οι κάτοικοι που αναφέρουν ότι έχουν συναντήσει αγριογούρουνο, ιδίως στον περιφερειακό δρόμο που ενώνει την Πεντέλη με την Κηφισιά, κυρίως βραδινές ώρες, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα όσων κυκλοφορούν στον δρόμο αυτόν είτε με αμάξι, αλλά κυρίως με μοτοσικλέτα.

Επιπλέον, βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν ανθρώπους με καραμπίνες να κυνηγούν και να σκοτώνουν αγριογούρουνα, σε περιοχές του βουνού, όπου καθημερινά κινούνται και περπατούν κάτοικοι της περιοχής. Το γεγονός αυτό έχει επίσης θορυβήσει τους πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την πιθανότητα να σημειωθεί κάποιο ατύχημα με τα όπλα.

Από την πλευρά του, το Δασαρχείο Πεντέλης υποστηρίζει πως όσοι απεικονίζονται στα βίντεο είναι αρμόδια συνεργεία που έχουν λάβει σχετική άδεια, έπειτα από απόφαση της δασικής υπηρεσίας για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τα αγριογούρουνα.

«Τα αγριογούρουνα είναι επιβλαβή», τονίζει ο δασάρχης στο Newsbomb.gr, σημειώνοντας ότι τα ζώα «πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για τους ανθρώπους και ζημιών για τις περιουσίες».

«Όσοι φορούν γιλέκα και φέρουν μαζί τους ειδικές σημάνσεις, είναι άνθρωποι συνεργείων που με σχετική απόφαση προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα», υποστηρίζει ο δασάρχης.

