Μητσοτάκης σε Τασούλα: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής με ηρεμία

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής με ηρεμία, αυτοπεποίθηση και ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες.

Η κυβέρνηση στηρίζεται σε συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο για την εξωτερική πολιτική της.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση, η οποία παραμένει προσηλωμένη στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Μητσοτάκη.

Τον Ιούνιο θα δοθεί έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός, στρέφοντας το βλέμμα στην εξωτερική πολιτική, σημείωσε πως «η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση». «Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας», είπε επίσης ο πρωθυπουργός.

«Δεν μας αφορά η αναδιάταξη στου πολιτικού σκηνικού»

Όσον αφορά το εσωτερικό της χώρας και με φόντο τα υπό δημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Eurokinissi

«Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος», είπε, υποστήριξε πως «κάθε μήνας μετράει», και σημείωσε πως «απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας».

Τον Ιούνιο το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά τέκνο σε οικογένειες

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πως «μέχρι τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης». Τόνισε πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και σημείωσε πως μέσα στον Ιούνιο θα δοθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.

