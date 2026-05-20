Γεμάτες καρχαριοειδή οι ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

Νέα θέση καρχαρία σημειώθηκε αυτή τη φορά στα λουτρά της Ωραίας Ελένης και επανέφεραν στο δημόσιο διάλογο τη συζήτηση γύρω από τους καρχαρίες και τα είδη τους που υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες και το αν οι αυξημένες καταγραφές των τελευταίων ετών, είναι ικανές να ανησυχήσουν τους λουόμενους.

Το πρωί της Τετάρτης 20 Μαϊου ο ΑΝΤ1 έκανε ένα αφιέρωμα με τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες και παρουσίασε τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Τα είδη καρχαριών που ενδημούν στην Ελλάδα

: Ο καρχαρίας γνωστός ως προσκυνητής ή αλλιώς ως «σαπουνάς» είναι ένα το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος καρχαρία που συναντάται στις ελληνικές ακτές και μπορεί να φτάσει τα 3 ή τα 4 μέτρα. Ωστόσο η ιδιαιτερότητα του εν λόγω είδους είναι πως δεν έχει δόντια Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας: Θεωρείται το πιο επικίνδυνο είδος καρχαρία που έχει καταγραφεί στις ελληνικές ακτές.

Ο γαλάζιος καρχαρίας: Είναι εξίσου επικίνδυνος με τον μεγάλο λευκό καρχαρία

Αλεπόψαρο: Είναι καρχαριοειδές και ξεχωρίζει από τη μεγάλη, μακριά, καμπυλωτή ουρά του που είναι χαρακτηριστική.

Ο καρχαρίας Μάκο: Θεωρείται επικίνδυνο είδος καρχαρία και συχνά χαρακτηρίζεται ως «μικρογραφία» του λευκού καρχαρία. Έχει τρεις σειρές δοντιών και πρόκειται για το είδος καρχαρία που εντοπίστηκε και στα λουτρά της ωραίας Ελένης

Ο πίνακας με τους καρχαρίες που παρουσίασε ο ΑΝΤ1

Πού έχουν καταγραφεί καρχαρίες στην Ελλάδα

Όπως φαίνεται από τον χάρτη που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός υπάρχει τουλάχιστον μια καταγραφή καρχαρία σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας. Έχει υπάρξει έστω μία καταγραφή στις περισσότερες ακτές και στην Κρήτη και στο Αιγαίος αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και στον Παγασητικό.

Ο χάρτης που παρουσίασε ο ΑΝΤ1 αναφορικά με τις καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα ΑΝΤ1

