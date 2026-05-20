Το viral βίντεο της Μελόνι με τον Μόντι και τις... καραμέλες - Το λογοπαίγνιο με το «Melody»

Ένα πακέτο καραμέλες προσέφερε ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, στην Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντησή τους στη Ρώμη και το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral.

Το brand των γλυκισμάτων «Melody» ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών χρηστών, καθώς εδώ και τρία χρόνια κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το tag «#Melodi», το οποίο για πολλούς αποτελεί σύμπτυξη των ονομάτων των δύο ηγετών (Meloni και Mondi).

Οι δύο πρωθυπουργοί εκμεταλλεύτηκαν αυτό το viral κύμα και δημοσίευσαν αστειευόμενοι το βίντεο με τις καραμέλες Melody, δίνοντας «τροφή» σε όσους χρησιμοποιούν το tag.

«Ευχαριστώ για το δώρο», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, κοινοποιώντας το βίντεο στο X, στο οποίο η ίδια ακούγεται να λέει: «Μου χάρισε... μια πολύ, πολύ καλή καραμέλα», καθώς οι δύο ηγέτες γελούσαν με την ανταλλαγή. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές μαζί με πάνω από 60.000 αντιδράσεις και περίπου 5.000 σχόλια μέσα σε μία ώρα από την δημοσίευσή του.

Το tag «#Melodi» κυκλοφορεί εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και αναζωπυρώνεται κάθε φορά που οι δύο ηγέτες συναντιούνται. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής COP28 στο Ντουμπάι το 2023, όταν η Μελόνι δημοσίευσε μια selfie με τον Ινδό πρωθυπουργό με τη λεζάντα: «Καλοί φίλοι στην COP28 #Melodi». Αυτή η ανάρτηση πυροδότησε πλήθος αναρτήσεων στο διαδίκτυο, με χρήστες σε όλη την Ινδία και την Ιταλία να αστειεύονται για τη φιλική σχέση των ηγετών.

