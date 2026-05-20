Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές
Σύμφωνα με στοιχεία του AFAD, ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Battalgazi της Μαλάτια.
Snapshot
- Σεισμός μεγέθους 5,8ίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Battalgazi της Μαλάτια στην Τουρκία, με αρχική μέτρηση 5,6 Ρίχτερ.
- Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, όπως Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır και άλλες.
- Ο δήμαρχος της Μαλάτια δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής και οι επιτόπιες έρευνες συνεχίζονται.
- Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ενημέρωσε για την ένταση και το επίκεντρο του σεισμού.
Η Μαλάτια της Τουρκίας ταρακουνήθηκε από ισχυρό σεισμό. Αρχικά μετρήθηκε από τα τουρκικά μέσα με ισχύ 5,6 Ρίχτερ, ωστόσο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε η μέτρηση της δόνησης σε 5,8.
Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού AFAD, ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή Battalgazi της Μαλάτια. Ο σεισμός έγινε αισθητός όχι μόνο στη Μαλάτια αλλά και σε Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elaziğ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli και Diyarbakır.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός, με επίκεντρο την περιοχή Battalgazi, σημειώθηκε σε βάθος 7 χιλιομέτρων.
Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου της Μαλάτια, Σάμι Ερ, μιλώντας σε ζωντανή μετάδοση μετά τον σεισμό, δήλωσε: «Τον νιώσαμε αρκετά κοντά. Νομίζαμε ότι η έντασή του ήταν μεγαλύτερη. Δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά. Ελπίζω να μην λάβουμε αρνητικά νέα. Οι επιτόπιες έρευνες διεξάγονται γρήγορα. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική αναφορά».