New York Times: Το σχέδιο μετατόπισης της εξουσίας του Ιράν απέτυχε την πρώτη ημέρα του πολέμου

Το δημοσίευμα αναφέρεται σε μια προσπάθεια αλλαγής της κυβέρνησης στην Τεχεράνη και ανάδειξης του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στο προσκήνιο

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Συγκέντρωση υποστηρικτών του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη

Στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξέτασαν όχι μόνο το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά στρατιωτικών υποδομών, αλλά και ένα πιο φιλόδοξο σενάριο: μια προσπάθεια αλλαγής της κυβέρνησης στην Τεχεράνη και ανάδειξης του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αχμαντινετζάντ αναμενόταν να γίνει η προσωπικότητα ικανή να ηγηθεί της μεταβατικής δομής μετά την αποδυνάμωση της προηγούμενης ηγεσίας, ανέφεραν οι New York Times.

Πού βασιζόταν το σχέδιο

Το σχέδιο βασιζόταν στην υπόθεση ότι ο Αχμαντινετζάντ, παρά την προηγούμενη σκληρή αντιισραηλινή και αντιδυτική ρητορική του, τα τελευταία χρόνια είχε γίνει επικριτής του τρέχοντος ιρανικού συστήματος. Αφού αποχώρησε από την προεδρία το 2013, επιχείρησε αρκετές φορές να επιστρέψει στην πολιτική, αλλά η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε από το Συμβούλιο των Φρουρών. Σύμφωνα με τους NYT, ο στενός κύκλος του Αχμαντινετζάντ τον θεωρούσε ως άτομο με διασυνδέσεις, πολιτική εμπειρία και την ικανότητα να κυβερνήσει τη χώρα σε μια περίοδο κρίσης.

Το πρακτικό μέρος του σχεδίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ναυάγησε σχεδόν αμέσως. Η ισραηλινή επιδρομή στην περιοχή Ναρμάκ της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν το σπίτι του Αχμαντινετζάντ, είχε ως στόχο να ανοίξει το δρόμο για την απελευθέρωσή του από την ντε φάκτο απομόνωση. Οι συντάκτες του άρθρου ισχυρίζονται ότι ο στόχος ήταν οι δυνάμεις του IRGC που τον φρουρούσαν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αχμαντινετζάντ τραυματίστηκε ελαφρά, μετά τον οποίο αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σενάριο και εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα.

Προηγουμένως, αναφορές για πλήγμα στην περιοχή Ναρμάκ είχαν πράγματι εμφανιστεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το Al Jazeera ανέφερε ότι ο Αχμαντινετζάντ θα μπορούσε να ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά δεν ήταν σαφές εκείνη τη στιγμή εάν ήταν παρών ή τραυματίας. Η Jerusalem Post ανέφερε επίσης θεωρίες σχετικά με την τύχη του, επικαλούμενη ιρανικές πηγές, αλλά οι πληροφορίες εκείνη την εποχή παρέμεναν αντιφατικές.

Σύμφωνα με τους NYT, η Ουάσινγκτον και η Ιερουσαλήμ υπολόγιζαν τα πρώτα χτυπήματα κατά της ιρανικής ηγεσίας. Μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και αρκετών υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ισχυρίζεται το δημοσίευμα, οι σύμμαχοι αναζητούσαν κάποιον εντός του Ιράν που θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί δημόσια ότι η καλύτερη επιλογή θα ήταν η εξουσία να αναδυθεί «από μέσα» της χώρας.

Το ισραηλινό μέρος του σχεδίου, σύμφωνα με την έκθεση, περιελάμβανε τρία στάδια. Πρώτον, μαζικές αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων και ηγεσίας. Στη συνέχεια, η χρήση στρατιωτικής και πληροφοριακής πίεσης για να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το καθεστώς έχανε τον έλεγχο. Μετά από αυτό, αναμενόταν μια πολιτική λύση: ο σχηματισμός μιας εναλλακτικής κυβέρνησης, με τον Αχμαντινετζάντ να παίζει κεντρικό ρόλο.

Νέες δηλώσεις Ιρανών

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι παλαιότερες μέθοδοι διακυβέρνησης της χώρας δεν αρκούν πλέον για την αντιμετώπιση όλων των τρεχόντων ζητημάτων και πρόσθεσε ότι πολλά προβλήματα θα είχαν ήδη επιλυθεί αν οι προηγούμενες μέθοδοι αρκούσαν από μόνες τους. Μιλώντας σε συνάντηση με τους κυβερνήτες των επαρχιών, ο Πεζεσκιάν είπε ότι η Τεχεράνη χρειάζεται μια νέα προσέγγιση και δημιουργικές λύσεις για να ξεπεράσει τις προκλήσεις της.
«Είτε θα βρούμε έναν τρόπο είτε θα φτιάξουμε έναν καινούργιο», είπε.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση.

Ψήφισμα για τερματισμό του πολέμου

Στο μεταξύ ένα ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν εγκρίθηκε σε διαδικαστική ψηφοφορία στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Αυτό αναφέρουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Το έγγραφο θα υποχρεώσει την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είτε να σταματήσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν είτε να λάβει επίσημη άδεια από το Κογκρέσο για χρήση βίας. Πενήντα γερουσιαστές ψήφισαν υπέρ της προώθησης του ψηφίσματος, ενώ 47 ψήφισαν κατά.

Ωστόσο, η τελική έγκριση του εγγράφου παραμένει απίθανη: τρεις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απουσίαζαν λόγω προεκλογικών εκστρατειών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν προηγουμένως μπλοκάρει επτά φορές προσπάθειες προώθησης αυτού του ψηφίσματος στη Γερουσία και τρεις φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το έγγραφο κατατέθηκε για πρώτη φορά μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973, ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου μόνο για 60 ημέρες. Μετά από αυτό, πρέπει είτε να τερματίσει την επιχείρηση είτε να ζητήσει ξεχωριστή άδεια από το Κογκρέσο.

