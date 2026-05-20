Σε κατάσταση «υψηλού συναγερμού» το Ισραήλ για πιθανό νέο χτύπημα στο Ιράν

Στρατιωτική και πολιτική ηγεσία εξετάζουν σενάρια επανέναρξης των επιθέσεων, ενώ στο Ισραήλ ενισχύεται η αίσθηση ότι η σύγκρουση με την Τεχεράνη δεν έχει τελειώσει.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για πιθανό νέο στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν.
  • Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία συζήτησαν την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση επανέναρξης επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.
  • Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχουν ακόμη στόχοι στο Ιράν που το Ισραήλ επιθυμεί να πλήξει, ενισχύοντας τα σενάρια νέας κλιμάκωσης.
  • Η στρατιωτική ηγεσία προκρίνει την οικονομική πίεση και τον αποκλεισμό του Ιράν, ενώ πολιτικά ο Νετανιάχου φαίνεται να επιθυμεί να διατηρεί ανοιχτό το μέτωπο.
  • Παραμένει ασαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ή ευρύτερη επανέναρξη εχθροπραξιών.
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι ισραηλινές αρχές ενόψει πιθανού νέου πλήγματος κατά του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους.

Όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πραγματοποίησαν σύσκεψη τις τελευταίες ώρες με αντικείμενο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας σε περίπτωση επανέναρξης των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης.

Το θέμα κυριαρχεί πλέον στον δημόσιο διάλογο και στα ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα, όπου συζητείται ανοιχτά το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης.

«Υπάρχουν ακόμη στόχοι στο Ιράν»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στόχοι στο Ιράν που το Ισραήλ επιθυμεί να πλήξει.

Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τα σενάρια περί επανέναρξης των εχθροπραξιών, παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του ισραηλινού συστήματος ασφαλείας.

Η στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται να προκρίνει τη συνέχιση του αποκλεισμού και της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, εκτιμώντας ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μπορεί να ενισχύσει την εσωτερική πίεση προς την ιρανική ηγεσία.

Η πολιτική πίεση και το μέτωπο Νετανιάχου

Σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο, το κλίμα φαίνεται διαφορετικό.

Αναλυτές και πολιτικοί σχολιαστές στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου επιθυμεί να διατηρεί ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο, την ώρα που βρίσκεται αντιμέτωπος και με τις εξελίξεις στις υποθέσεις διαφθοράς που τον αφορούν.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά σε ισραηλινά μέσα, το ερώτημα στο Ισραήλ δεν είναι πλέον «αν» θα υπάρξει νέο χτύπημα κατά του Ιράν, αλλά «πότε».

Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιτρέψει μια νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση ή μια ευρύτερη επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή.

