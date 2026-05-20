Καζάνι που βράζει η Βολιβία: Οι ΗΠΑ βλέπουν «πραξικόπημα» στις διαδηλώσεις εναντίον του προέδρου Πας
Για απόπειρα «πραξικοπήματος» στη Βολιβία μιλούν στις ΗΠΑ
Snapshot
- Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τις διαδηλώσεις στη Βολιβία ως απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του προέδρου Ροδρίγο Πας.
- Ο Κρίστοφερ Λαντάου υποστηρίζει ότι το πραξικόπημα χρηματοδοτείται από συμμαχία μεταξύ πολιτικής και οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.
- Ο Λαντάου δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πας, τον οποίο αποκάλεσε «φίλο».
- Οι διαδηλώσεις έχουν κλιμακωθεί σημαντικά μέσα στην εβδομάδα και επικεντρώνονται στον κεντροδεξιό πρόεδρο της Βολιβίας.
Οι διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βολιβία αποτελούν απόπειρα να γίνει «πραξικόπημα», υποστήριξε την Τρίτη ο δεύτερος τη τάξει της αμερικανικής διπλωματίας, εκφράζοντας την υποστήριξή του στον κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας της Λατινικής Αμερικής Ροδρίγο Πας, στο στόχαστρο των μαζικών κινητοποιήσεων.
«Πρόκειται για πραξικόπημα χρηματοδοτούμενο από την αφύσικη συμμαχία ανάμεσα στην πολιτική και το οργανωμένο έγκλημα σε όλη την περιοχή», δήλωσε ο Κρίστοφερ Λαντάου.
Παράλληλα ανέφερε στο X, ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον «φίλο» του βολιβιανό πρόεδρο Πας.
