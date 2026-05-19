Στέφανος Ληναίος: «Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών» λέει η κόρη του, Μαργαρίτα

Η ραδιοφωνική παραγωγός Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον θάνατο του πατέρα της Στέφανου Ληναίου.

Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μιλώντας στο «Στούντιο 4» μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι ο αγαπημένος ηθοποιός αποχαιρέτησε την οικογένειά του, νιώθοντας πλήρης και θεωρώντας πως είχε προσφέρει ό,τι μπορούσε.

«Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα. Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω.

Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα. Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός».

