Ρέθυμνο: Πάρκαρε πάνω στο πεζοδρόμιο στις γραμμές των τυφλών
Μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την καθημερινότητα που συναντάμε μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.
Σύμφωνα με τη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης στο DayNight.gr, ένα αυτοκίνητο έχει ανέβει εντελώς πάνω στο πεζοδρόμιο και έχει κλείσει πλήρως το πέρασμα προς τους πεζούς.
Μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο του πεζοδρομίου υπάρχουν και οι ειδικές γραμμές που είναι αποκλειστικά για τους τυφλούς αλλά αυτό δεν φαίνεται να εμπόδισε τον οδηγό από το να το αφήσει.
