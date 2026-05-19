Χέδερ Λοκλίαρ - Λορέντζο Λάμας στον γάμο της κόρης της που απέκτησε με τον κιθαρίστα των Bon Jovi

Κοινή εμφάνιση, που τράβηξε τα βλέμματα έκανε το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Χέδερ Λόκλιαρ και Λορέντζο Λάμας στον γάμο της κόρης της Άβα Σαμπόρα, την οποία απέκτησε με τον κιθαρίστα των Bon Jovi, Ρίτσι Σαμπόρα.

Ο γάμος της 28χρονη Άβα με τον Τάιλερ Φαρά έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στο Μοντεσίτο, και το Fox News εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες.

? Full story here: https://t.co/SQZf736KY8 — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) May 19, 2026

Η Λοκλίαρ και ο Σαμπόρα παντρεύτηκαν το 1994 και τρία χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους. Χώρισαν το 2007, αν και όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο People, ο Σαμπόρα πέρασαν μία δεκαετία «ψυχρότητας», πριν οι δύο πρώην μπορέσουν να γίνουν φίλοι.

Τώρα, και οι δύο βρίσκονται σε νέες σχέσεις. Η ηθοποιός του Melrose Place και της Δυναστείας, έκανε την πρώτη κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι με τον Λάμας, γόη και sex symbol της δεκαετίας του '80 στο Chiller Theatre Expo στις 26 Απριλίου.

Σύμφωνα με το InStyle, ο Σαμπόρα βρίσκεται σε μια νέα «υπέροχη σχέση» με μια ανώνυμη γυναίκα που παρευρέθηκε επίσης στον γάμο ως συνοδός του.