Antigoni Buxton: Τα λόγια του συντρόφου της λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision

Για την συμμετοχή της στην Eurovision 2026 όπου κατέκτησε την 19η θέση, την στήριξη της μητέρας της και τα λόγια του συντρόφου της λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να τραγουδήσει, μίλησε η Antigoni Buxton σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάννα» στην κυπριακή τηλεόραση.

«Όταν είσαι καλλιτέχνης έχεις εκατομμύρια πράγματα στο μυαλό σου. Η Eurovision είναι μια δύσκολη σκηνή και δεν ήταν η καλύτερή μου εμφάνιση στον Ημιτελικό. Είμαι ευχαριστημένη που πέρασα στον τελικό για να δείξω τι μπορώ να κάνω. Έδωσα την ψυχή μου και την καρδιά μου και ο κόσμος το ένιωσε αυτό», είπε αρχικά η 30χρονη τραγουδίστρια.

«Χωρίς τη μαμά μου δίπλα μου δεν θα ήμουν εδώ. Δεν θα μπορούσα να φτάσω αυτή τη στιγμή χωρίς την στήριξη της μαμάς μου. Εκεί στη Βιέννη ήταν σημαντικό. Ήταν πάντα δίπλα μου, είμαι πολύ τυχερή για την μαμά μου. Όλοι την αγαπάνε, έχει τόση χαρά και καλή ενέργεια. Είμαι ευχαριστημένη για όλη την ομάδα», εξομολογήθηκε η Antigoni Buxton.

Αναφερόμενη στον σύντροφό της και στη συνομιλία που είχαν πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, η Antigoni δήλωσε: «Πριν τον τελικό μου είπε να τραγουδήσω απλά το τραγούδι μου, μην το σκεφτώ τόσο πολύ. “Σβήσε τα άλλα και απλά τραγούδησε το τραγούδι σου”. Μιλήσαμε λίγα λεπτά πριν ανέβω στη σκηνή με facetime».

