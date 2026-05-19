Βαρύ πένθος για τον Θανάση Τσαλταμπάση - Πέθανε ο πατέρας του

«Ήσουν μέσα στην ευτυχία, έτσι θα σε θυμάμαι»

Ανθή Κουρεντζή

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης / INTIME NEWS

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, αφού ο αγαπημένος του πατέρας έφυγε από την ζωή την Κυριακή (10/5), όπως αποκάλυψε με ανάρτησή του σήμερα, Τρίτη (19/5).

Ο ηθοποιός θέλησε να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και τον ενέπνευσε γράφοντας ένα λιτό αλλά συγκινησιακά φορτισμένο κείμενο που ραγίζει καρδιές.

«Πατέρα μου… Απρόβλεπτος σε όλα… Περίμενες τη γιορτή της Μητέρας να κάνεις την έξοδο… Ακόμα νομίζω ότι είναι κάποια πλάκα σου και θα έρθεις πάλι… Μια ζωή μας μοίραζες χαμόγελα, τώρα γεμίσαμε δάκρυα… Θα σ’ αγαπάμε πάντα… Θα σ’ αγαπώ πάντα…

Υ. Γ. Ποιος να μου έλεγε ότι έβγαζα την τελευταία φωτογραφία… Ήσουν μέσα στην ευτυχία… Έτσι θα σε θυμάμαι…», έγραψε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

