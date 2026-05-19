Σία Κοσιώνη: Το πολυσυζητημένο τηλεοπτικό μέλλον και η αινιγματική δήλωση

Δύο εβδομάδες έχουν περάσει από την ημέρα που η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ. Έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας και παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, η δημοσιογράφος είναι πλέον «ελεύθερη» στην τηλεοπτική αγορά.

Για το όνομά της έχουν ακουστεί πολλά, με πηγές της ΕΡΤ να σπεύδουν να διαψεύσουν την αρχική φημολογία ότι η Σία Κοσιώνη θα περνούσε το κατώφλι της δημόσιας τηλεόρασης. Την ίδια στιγμή, υπήρξαν φωνές που την ήθελαν να συζητά με τον ΑΝΤ1 για παρουσίαση δικής της εκπομπής ενώ οι συζητήσεις του Βασίλη Παπαδρόσου με το κανάλι του Αμαρουσίου… έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά.

Η ίδια η Σία Κοσιώνη είναι εξαιρετικά προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της, όμως μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» ξεκαθάρισε: «Είμαι καλά, είμαι πιο ξεκούραστη εκτός τηλεόρασης. Βρίσκω τρόπο να γεμίζω όλες μου τις μέρες, δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, θα το βελτιώσω. Εξακολουθώ να ψάχνω ειδήσεις, δεν κάνω άλλη δουλειά. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Για την ώρα ξεκούραση και θα δούμε. Δεν έχω να σας πω κάτι για το τηλεοπτικό μου μέλλον. Αν είχα θα σας έλεγα. Μόνο ευγνωμοσύνη για όσα λένε για εμένα».

Όπως γίνεται ξεκάθαρο, προτεραιότητα για τη Σία Κοσιώνη είναι η παρουσίαση δελτίου ειδήσεων. Αυτό σημαίνει ότι συζητά τα όσα της προτείνουν, τα σκέφτεται, αλλά για την ώρα τίποτα δεν είναι σίγουρο.

