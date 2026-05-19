Mango: Η στιγμή που ο Τζόναθαν Άντιτς συλλαμβάνεται για την δολοφονία του πατέρα του

Άναυδη παρακολουθεί η ισπανική κοινή γνώμη τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του «αφεντικού» της Mango, Ισαάκ Άντιτς. Ο γιος του εμβληματικού ιδρυτή της Mango θεωρείται πλέον ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του και η σύλληψη του έγινε στο σπίτι του σήμερα το πρωί και αποτελεί το προπαρασκευαστικό βήμα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στα δικαστήρια όπου θα καταθέσει με την ιδιότητα του υπόπτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας του έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024 ύστερα από πτώση σε γκρεμό 100 μέτρων στο βουνό Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Αν και αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως ένα τραγικό ατύχημα, τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά.

Jonathan Andic arriba als jutjats de Martorell emmanillat i escortat per agents dels Mossos d'Esquadra.



El fill del fundador de Mango passarà a disposició de la jutgessa després de ser detingut per l'homicidi del seu pare https://t.co/aNJGWeWRoP pic.twitter.com/OR2Urxj9Ay — 3CatInfo (@3CatInfo) May 19, 2026

Η οικογένεια Άντιτς, πάντως, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ο Τζόναθαν ήταν και παραμένει πλήρως συνεργάσιμος με τις Αρχές. Σύμφωνα με τους συγγενείς, η κατάθεσή του επικεντρώνεται αποκλειστικά στις έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μοιραία ημέρα, τη 14η Δεκεμβρίου το 2024.

Οι αντιφάσεις και η ύποπτη αυτοψία πριν την πτώση

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ιδρυτή της Mango είχε μπει σε βαθύ μικροσκόπιο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εστιάζουν τις υποψίες τους στον Τζόναθαν Άντιτς από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους. Την περίοδο εκείνη εντοπίστηκαν σοβαρές αντιφάσεις στις δύο καταθέσεις που είχε δώσει ο 45χρονος ως μάρτυρας. Όπως έχει γίνει γνωστό από δικαστικές πηγές, τη στιγμή που ο 71χρονος πατέρας του βρέθηκε στο κενό, δεν υπήρχε κανείς άλλος μάρτυρας στο σημείο. Ήταν οι δυο τους.

Οι Αρχές ζήτησαν αμέσως το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος το παρέδωσε, με τους αναλυτές να ξεσκονίζουν μηνύματα και κλήσεις που θα μπορούσαν να φωτίσουν το κίνητρο ενός φερόμενου εγκλήματος. Κι όμως, ένα άλλο στοιχείο ήταν αυτό που έκρινε τις εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από τον έλεγχο των γεωγραφικών δεδομένων ότι λίγες ημέρες πριν από τη μοιραία πτώση στον γκρεμό, ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί ολομόναχος το ακριβές σημείο της τραγωδίας, σαν να έκανε πρόβα ή κατόπτευση του χώρου.

Το παρασκήνιο της ρήξης και ο πόλεμος για τα 4,5 δισεκατομμύρια

Πίσω από την τραγωδία κρυβόταν ένα βαθύ οικογενειακό και επιχειρηματικό ρήγμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι πατέρας και γιος είχαν μια εξαιρετικά συγκρουσιακή σχέση. Το σημείο τριβής εντοπιζόταν στη διοίκηση του κολοσσού της μόδας. Ο Ίσακ Άντιτς είχε παραδώσει τα ηνία της Mango στον μεγαλύτερο γιο του το 2014. Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καταστροφική. Μόλις έναν χρόνο μετά, ο ιδρυτής αναγκάστηκε να επιστρέψει εσπευσμένα στην ενεργό δράση, να σχηματίσει νέα διοικητική ομάδα και να αναστήσει την εταιρεία που κατέρρεε. Αυτή η αποτυχημένη και βιαστική διαδοχή πλήγωσε ανεπανόρθωτα τη σχέση τους, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιβάλλον της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο μετά τον θάνατο του επιχειρηματία, όταν η μάχη για την τεράστια περιουσία των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κλιμακώθηκε άγρια. Η τελευταία διαθήκη του 71χρονου, η οποία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2023, προέβλεπε συγκεκριμένες μοιρασιές που προκάλεσαν τριγμούς:

Ίση κατανομή της αυτοκρατορίας ανάμεσα στα τρία του παιδιά.

Κληροδότημα 5 εκατομμυρίων ευρώ στη σύντροφό του, ένα ποσό που η ίδια θεώρησε ανεπαρκές.

Απαίτηση 70 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της συντρόφου για να αποδεχθεί τη διαδοχή.

Συμβιβαστική συμφωνία στα 30 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κλείσει προσωρινά το μέτωπο, με το κλίμα όμως να έχει ήδη δυναμιτιστεί.

Από την Κωνσταντινούπολη στην κορυφή του κόσμου

Η διαδρομή του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του τόσο άδοξα στο Μοντσεράτ θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο. Ο Ίσακ Άντιτς γεννήθηκε το 1953 στην Κωνσταντινούπολη από οικογένεια σεφαραδιτών Εβραίων. Σε ηλικία μόλις 14 ετών μετανάστευσε με τους γονείς του στη Βαρκελώνη. Το επιχειρηματικό του δαιμόνιο φάνηκε από την εφηβεία, όταν άρχισε να πουλάει ρούχα και υφάσματα στις υπαίθριες αγορές της πόλης. Η μεγάλη ανατροπή έγινε το 1984. Μαζί με τον αδελφό του, Νάμαν, ίδρυσαν τη Mango, μια εταιρεία που έμελλε να μεταμορφωθεί σε έναν παγκόσμιο κολοσσό πρετ-α-πορτέ, φτάνοντας να διατηρεί σήμερα περισσότερα από 2.800 καταστήματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

