ΝΑΤΟ: Η αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων δεν θα επηρεάσει τα σχέδια της Συμμαχίας στην Ευρώπη

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν μία τεθωρακισμένη ταξιαρχία, δηλαδή συνολικά 5.000 στρατιώτες, από την Ευρώπη δεν θα υπονομεύσει τα αμυντικά σχέδια της Συμμαχίας στην περιοχή.

Ο Γκρίνκεβιτς, μιλώντας στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντησή του με τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ανέφερε ακόμη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες-σύμμαχοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης, με τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των αμερικανικών δυνατοτήτων, οι οποίες –όπως είπε– προσαρμόζονται.

May 19, 2026

Η δήλωσε έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων συζητήσεων σχετικά με τη στάση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Γηραιά ήπειρο. Επίσης, ερμηνεύεται πως παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν κι άλλες δυνάμεις.

