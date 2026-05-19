Βρετανία: Ξερίζωσαν τούφα μαλλιών από 20χρονη κατά τη διάρκεια καβγά σε γυναικείες τουαλέτες- Βίντεο

Σε αναζήτηση δύο γυναικών, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι μητέρα και κόρη, βρίσκεται η αστυνομία μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε στις γυναικείες τουαλέτες του Ιπποδρόμου του Τσέλτεναμ στη Βρετανία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου γύρω στις 13:10 στις εγκαταστάσεις της Evesham Road, όταν οι δύο γυναίκες επιτέθηκαν σε μια εικοσάχρονη κοπέλα, χτυπώντας την επανειλημμένα και ξεριζώνοντάς της μια τούφα μαλλιών.

Η έκκληση των αρχών έρχεται μετά την αποκλειστική δημοσίευση ενός βίντεο διάρκειας ενός λεπτού από την εφημερίδα The Sun, το οποίο κατέγραψε τις χαοτικές σκηνές πίσω από τη γνωστή σκηνή του Guinness Village. Στα πλάνα φαίνεται μια γυναίκα να ρίχνει γροθιές στο κεφάλι του θύματος, ενώ ακούγεται να της φωνάζει. Την ίδια στιγμή, ένας τρομοκρατημένος θεατής αναφωνεί «Ω, Θεέ μου». Αμέσως μετά το συμβάν, οι δύο δράστιδες απομακρύνθηκαν από τον χώρο με τη συνοδεία της ασφάλειας.

Παρά τις μέχρι τώρα έρευνες, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν τις γυναίκες και ζητούν τη βοήθεια του κοινού.

