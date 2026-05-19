Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους για την 8η επέτειο

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ποζάρουν πανευτυχείς - Στιγμιότυπο από τον γάμο τους στις 19 Μαΐου 2018

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι γιόρτασαν την 8η επέτειο του γάμου τους αναρτώντας αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή και τη δεξίωση του γάμου τους στα social media.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανέβασε την Τρίτη (19/5) στο Instagram στιγμιότυπα από τον πρώτο τους χορό, με το ζευγάρι να στριφογυρίζει αγκαλιασμένο στην πίστα και να ανταλλάσσει τρυφερές κινήσεις. Σε άλλες φωτογραφίες, οι δυο τους φαίνονται να φιλιούνται, ενώ οι καλεσμένοι τους συμμετέχουν στον χορό στην πίστα της δεξίωσης.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε ακόμη περισσότερα προσωπικά στιγμιότυπα από τη γαμήλια τελετή, όπου η ίδια και ο Χάρι συνομιλούν αμέσως μετά το «ναι», αλλά και φωτογραφίες από τη γαμήλια φωτογράφιση.

Σε μία ιδιαίτερα τρυφερή εικόνα, ο Χάρι μόλις έχει ολοκληρώσει την πρόποσή του και σκύβει για να φιλήσει τη Μέγκαν.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ παντρεύτηκαν στις 19 Μαΐου 2018 στο Παρεκκλήσι Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ανάμεσα στους διάσημους καλεσμένους ήταν η Serena Williams, η Gayle King και η Oprah Winfrey.

Την επόμενη χρονιά, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Άρτσι, ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Μαΐου.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020 και εγκατέλειψαν την Ευρώπη για να μετακομίσουν στη Νότια Καλιφόρνια.

Η πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Suits» έφερε στον κόσμο την κόρη τους, Λίλιμπετ, τον επόμενο Ιούνιο.

