Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζουν νέα ταινία με θέμα τον πόλεμο του Αφγανιστάν

Η ταινία είναι βασισμένη στο best-seller «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege» του Adam Jowett

Ανθή Κουρεντζή

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζονται να μεταφέρουν στη μικρή οθόνη το best-seller memoir «No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege», που αφηγείται μια βρετανική στρατιωτική αποστολή στο Αφγανιστάν.

Το βιβλίο, γραμμένο από τον Βρετανό ταγματάρχη Adam Jowett, καταγράφει την εμπειρία του ως επικεφαλής μονάδας αλεξιπτωτιστών και Royal Irish Rangers τον Ιούλιο του 2006.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Netflix, την παραγωγή της ταινίας θα αναλάβουν ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ μαζί με την επικεφαλής scripted content της Archewell Productions, Tracy Ryerson. Όπως μετέδωσε το Deadline, το σενάριο υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Matt Charman, γνωστός από την ταινία «Bridge of Spies».

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ θεωρείται ιδιαίτερα προσωπικό για τον Χάρι, καθώς υπηρέτησε δύο φορές στο Αφγανιστάν ως μέλος του βρετανικού στρατού, φτάνοντας στον βαθμό του λοχαγού πριν από την αποστράτευσή του.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, «στην επαρχία Χελμάντ, τον Ιούλιο του 2006, ο ταγματάρχης Adam Jowett ανέλαβε τη διοίκηση της Easy Company, μιας πρόχειρα συγκροτημένης και υποστελεχωμένης μονάδας αλεξιπτωτιστών και Royal Irish Rangers».

Αποστολή της μονάδας ήταν να κρατήσει πάση θυσία το κέντρο της περιοχής Musa Qala. Οι στρατιώτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ένα πρόχειρο συγκρότημα, περικυκλωμένοι και αριθμητικά κατώτεροι απέναντι στους Ταλιμπάν.

Το βιβλίο περιγράφει με έντονο τρόπο τη σκληρότητα και το χάος των συγκρούσεων, καθώς οι Ταλιμπάν εξαπέλυαν αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον της Easy Company.

Ο Adam Jowett περιγράφει στο βιβλίο του την τεράστια πίεση που ένιωθε έχοντας την ευθύνη για τις ζωές των ανδρών του, καθώς πολεμούσαν επί 21 ημέρες και νύχτες μέσα σε αδιάκοπες και εξαντλητικές μάχες.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου, όταν οι στρατιώτες της Easy Company έφτασαν στα τελευταία τους πυρομαχικά και ο θάνατος έμοιαζε αναπόφευκτος, η πολιορκία πήρε μια απρόσμενη τροπή.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, που αποχώρησαν από τη βρετανική βασιλική οικογένεια και εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργάζονται με το Netflix από το 2020.

Η πλατφόρμα σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ «Harry & Meghan», ωστόσο αρκετά από τα επόμενα projects του ζευγαριού στο πλαίσιο της συμφωνίας τους, που σύμφωνα με δημοσιεύματα έφτανε τα 100 εκατομμύρια δολάρια, δεν είχαν την αναμενόμενη απήχηση.

Ανάμεσά τους ήταν και η lifestyle σειρά «With Love, Meghan», στην οποία η Meghan φιλοξενούσε καλεσμένους σε πολυτελές σπίτι στην Καλιφόρνια, παρουσιάζοντας διάφορες δημιουργικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες. Η εκπομπή δέχθηκε έντονη κριτική ως «εκτός πραγματικότητας» και «χωρίς πρωτοτυπία», με αποτέλεσμα να διακοπεί στις αρχές της χρονιάς.

Η συμφωνία με το Netflix περιλάμβανε και συμμετοχή της πλατφόρμας στο brand As Ever, το οποίο διαθέτει προϊόντα όπως μαρμελάδες, ροζέ κρασί και διακοσμητικά άνθη για τρόφιμα.

Ωστόσο, δύο μήνες μετά την ακύρωση της σειράς, η Μέγκαν αποχώρησε από τη συνεργασία με το Netflix σε ό,τι αφορά το brand, αναλαμβάνοντας πλήρως τον έλεγχο της εταιρείας της.

Πηγή είχε δηλώσει τότε στη «The Sun» ότι η Μέγκαν διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση του Netflix και προσωπική φιλία με τον Ted Sarandos, ωστόσο επιθυμούσε να επεκτείνει το brand της σε παγκόσμιο επίπεδο χωρίς τους περιορισμούς της πιο επιφυλακτικής στρατηγικής της πλατφόρμας.

Τον περασμένο Αύγουστο, το ζευγάρι υπέγραψε νέα, πιο περιορισμένη συμφωνία «first-look» με το Netflix, με τη Meghan να χαρακτηρίζει τότε τη συνεργασία «απίστευτη απόδειξη της δυναμικής της σχέσης τους», παρά τις φήμες ότι η πλατφόρμα απομακρύνεται σταδιακά από το ζευγάρι.

Η νέα ταινία έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι οι Sussexes συμμετέχουν και στην κινηματογραφική μεταφορά του ρομαντικού μυθιστορήματος «The Wedding Date» της συγγραφέα Jasmine Guillory.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 2018 και αποτέλεσε το πρώτο μέρος σειράς έξι βιβλίων, μεταφέρεται στη μικρή οθόνη από τη σεναριογράφο Tracy Oliver, γνωστή από την ταινία Girls Trip, με τον Harry και τη Meghan να συμμετέχουν στην παραγωγή μαζί με την Tracy Ryerson.

Παράλληλα, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει αρκετά ντοκιμαντέρ από το 2020, με τη σειρά «Harry & Meghan» να παραμένει μέχρι σήμερα η πιο επιτυχημένη πρεμιέρα ντοκιμαντέρ στην ιστορία του Netflix.

Μεταξύ άλλων, οι Sussexes βρίσκονται πίσω από τις παραγωγές Live to Lead το 2022, Heart of Invictus το 2023, Polo το 2024 και Masaka Kids: A Rhythm Within το 2025.

Η άλλη μεγάλη συμφωνία του ζευγαριού με το Spotify ολοκληρώθηκε το 2023, μετά από μόλις μία σεζόν του podcast Archetypes της Meghan, ενώ στέλεχος της πλατφόρμας είχε χαρακτηρίσει αργότερα το ζευγάρι «grifters».

